Concours Street Art Casablanca: Les candidatures sont lancées

Langages du Sud organise en partenariat avec l’école Art’Com Sup le concours « Street Art Casablanca » ouvert à tous les street-artistes du Maroc.

Depuis plusieurs années, fleurissent sur les murs de Casablanca, des oeuvres de street art. En centre-ville comme en périphérie, les jeunes s’expriment et réinventent le visage de leur ville. Lancé par Langages du Sud et Art’Com Sup, l’ambition de « Street Art Casablanca » est de valoriser le travail des artistes et le patrimoine urbain de la ville de Casablanca.

Dans un communiqué conjoint, Langages du Sud et Art’Com Sup indiquent que les lauréats du concours bénéficieront de formations gratuites offertes par l’école Art’Com Sup et participeront à la réalisation de plusieurs fresques murales dans Casablanca.

Chaque candidat pourra déposer entre le 30 avril et le 22 mai son portfolio et son CV, et pour la suite du concours, 50 artistes seront présélectionnés au plus tard le 15 juin.

Le jury du concours sera composé de Ed Oner, artiste reconnu sur la scène marocaine du Street art, Yoriyas photographe reconnu internationalement notamment pour son travail sur Casablanca, Salah Malouli directeur artistique du festival Sbagha Bagha, Mohamed Rahmo, membre fondateur du collectif MadNess, Fadma Ait Mous sociologue, Zahia Benabdeljalil, directrice de l’école Art’Com, David Bloc galeriste international et Patricia Defever directrice de Langages du Sud font savoir les organisateurs.

Le concours « Street Art Casablanca » est la première étape du projet « Street Art, une énergie nouvelle pour Casablanca en constante mutation » initié par Langages du Sud en collaboration avec Ed Oner et Yoriyas. Ce projet comprend le concours, la réalisation d’un beau livre sur le street Art à Casablanca et deux expositions, l’une à l’hôtel Hyatt de Casablanca, l’autre à Chicago.

L’ambition des acteurs de ce projet est d’associer les jeunes de tous les quartiers casablancais à la valorisation de cette énergie créative qui anime la ville, de susciter l’échange et le partage dans les espaces urbains, d’accompagner et de faire connaitre les jeunes talents dans le Royaume mais aussi à l’international