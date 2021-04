Change: Des brochures en ligne sur les avantages pour les personnes physiques

L’Office des Changes a mis en ligne, vendredi, quatre brochures numériques sur les facilités et avantages change accordés aux personnes physiques et ce, dans son souci permanent d’améliorer l’accès à l’information.

Ces supports d’information numériques mettent en avant les facilités et les avantages accordés par la réglementation des changes aux personnes physiques marocaines résidentes, marocaines résidentes à l’étranger, étrangères résidentes et étrangères non résidentes, indique l’Office des Changes sur son site web. La mise en ligne de ces brochures numériques vient enrichir les supports d’information digitalisés de l’Office et diversifier ses canaux de transmission de l’information.