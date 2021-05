Ramadan : Comment concilier jeûne et sports de haut niveau?

Sport de haut niveau ou respect de la foi ? Ou les deux? C’est le dilemme auquel sont confrontés, chaque année durant le mois sacré de ramadan, de nombreux sportifs et athlètes qui pratiquent une activité physique à grande échelle.

Les dates du ramadan coïncident souvent avec des compétitions sportives. Pour de nombreux sportifs de confession musulmane, concilier le respect de la foi et la pratique d’un sport de haut niveau est une situation bien connue.

Le jeûne a longtemps semé la discorde parmi les joueurs, les fans, les entraîneurs et les prédicateurs. Le débat demeure encore présent : Peut-on concilier jeûne et sports de haut niveau?

Selon le Dr Zeghari Lotfi, chercheur et spécialiste en nutrition et sciences du sport, titulaire du premier prix du jeune chercheur en sciences du sport en Afrique, contacté par Hespress FR, « être un athlète de haut niveau à des exigences bien définies (physiologique, psychologique…, ) ».

« Parmi ses exigences on parle de la charge ( la durée..) et l’intensité (la dureté..) des entraînements qui vont généralement être de forte ampleur. Faire tout cela en jeûnant vas être un sacré défi pour l’athlète avec un risque très élevé de blessure ou même d’arrêt cardiaque…C’est pour cette raison que les entraîneurs *normalement* ajuste la charge et l’intensité des entraînements lors du mois de Ramadan », poursuit-il.

« Mais lors des compétitions le problème s’impose puisque les compétitions sont programmées au préalable. dans ce cas l’athlète il vas faire un effort ultra intense en jeûnant d’ou l’augmentation de risque de santé », explique le Dr Zeghari.

Des risques importants pour la santé?

Le Coran indique en effet qu’il existe des dérogations relatives au ramadan, elles concernent les musulmans impubères, ceux souffrant de maladies, les femmes enceintes ou qui ont leurs règles, et enfin les musulmans qui effectuent un voyage long et pénible.

C’est souvent cette dernière possibilité qui est retenue par les joueurs musulmans, souvent en déplacement le temps des compétitions. D’autres, estiment que respecter le jeûne en période de compétition sportive de haut niveau peut engendrer d’importants risques pour la santé.

« Les risques de faire un sport intensif en jeûnant sont nombreux, la plus commune une déshydratation qui peux mener à un arrêt cardiaque.. autres risques à court terme ou à long terme comme les blessures suite à un déficit de récupération(parce que la récupération port-effort chez les athlètes de haut niveau se fait essentiellement par une bonne alimentation post entraînement la chose qui n’est pas faite selon les règles de l’art dans le moi de Ramadan) », indique le spécialiste, avant d’ajouter :

« L’athlète durant le mois de ramadan doit absolument veiller minutieusement sur son alimentation pour accélérer les processus de la récupération, (manger 3 à 4 petits repas entre la rupture du jeune et souhour), bien s’hydrater….et surtout consulter un spécialiste pour faire un suivie nutritionnelle avec des bilans de la composition corporelle ».

Le jeûne impacte-t-il les performances des joueurs de haut niveau?

Certaines études suggèrent que le jeûne pendant le Ramadan peut avoir un effet minime ou nul sur les performances d’un athlète.

Une étude menée auprès de jeunes athlètes de judo aux Etats-Unis a révélé qu’ils étaient capables de maintenir des charges d’entraînement normales pendant le jeûne lors du mois de ramadan et que cela avait peu d’effet sur leurs performances aérobies. Dans certains cas, les performances peuvent même s’améliorer.

Une autre étude sur des footballeurs tunisiens a déterminé que lorsque la charge d’entraînement était maintenue, les performances de sprint étaient meilleures pendant le ramadan par rapport à avant le Ramadan. Il a également été constaté que les athlètes peuvent utiliser des mécanismes d’adaptation physiques et émotionnels pour faire face à la situation.

Selon notre spécialiste, « la performance peut chuter en cas de non adaptation du mode de vie et des entraînements, c’est pour cette raison qu’on ne cherche pas à développer une performance pendant le mois de ramadan à cause des problèmes qui ce posent, le jeûne, l’alimentation non équilibré (le soir), les troubles du sommeil ».

« L’athlète est mené a faire le maximum d’efforts pour seulement entretenir sa performance », estime-t-il.

La Coupe du Monde 2018 en Russie, le parfait exemple?

Avant la Coupe du monde 2018, qui comptait la participation du Maroc, dont la plupart des joueurs ont observé le jeûne, la FIFA avait commandé plusieurs études qui examinaient les effets du jeûne et indiquaient que cela pouvait être fait en toute sécurité.

« Nous avons fait des études approfondies sur les joueurs pendant le Ramadan, et la conclusion était que si le Ramadan est suivi de manière appropriée, il n’y aura pas de réduction des performances physiques des joueurs », avait déclaré le directeur médical de la FIFA, Jiri Dvorak, lors d’un point de presse . “Nous avons fait des études approfondies et rien ne nous inquiète”, avait-il ajouté.

De tous les pays confrontés au dilemme du jeûne, le Maroc a été le plus circonspect lors de cette période.

Par ailleurs, le sélectionneur du Maroc lors de leur périple en CDM, Hervé Renard avait choisi de s’en mêler, laissant la gestion du jeûne des joueurs aux membres de son staff.

“Je ne suis pas bien placé pour m’occuper de ça. C’est un sujet très sensible. J’ai laissé des gens mieux placés que moi pour voir avec les joueurs comment faire pour qu’ils soient le mieux spirituellement, mentalement et physiquement”, avait-il déclaré avant la compétition qui avait vu le Maroc être éliminé en premier lors du premier tour.