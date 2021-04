Ligue des Champions CAF : Le Wydad de Casablanca opposé au Mouloudia d'Alger en quarts de finale

Le Wydad de Casablanca affrontera le Mouloudia d’Alger en quarts de finale de la Ligue des Champions CAF, a annoncé l’instance africaine lors du tirage au sort qui a eu lieu, ce vendredi, dans la capitale égyptienne du Caire.

Le match aller entre le Wydad de Casablanca et le Mouloudia d’Alger se déroulera le 14 mai en Algérie, et une semaine plus tard, le club marocain recevra son homologue algérien à Casablanca. Les Rouge et blanc, ont terminé leur campagne en tête de leur poule avec 13 points, obtenus en 4 victoires, 1 nul et 1 défaite.

Pour sa part, le tenant du titre Al Ahly, où évolue Badr Banoun hérite des Mamelodi Sundowns, tandis que le CR Bélouizdad devra se frotter au champion 2019 l’Espérance Tunis. Le WAC et l’EST partiront clairement favoris dans ces affiches.

Enfin, les Tanzaniens de Simba, seront confrontés aux Sud-Africains des Kaizer Chiefs. Tous les matchs aller auront lieu les 14-15 mai, tandis que les retour sont prévus les 21-22 mai.

Calendrier complet des quarts de finale:

Al Ahly contre Mamelodi Sundowns

MC Alger contre Wydad Athletic Club

CR Belouizdad vs Espérance de Tunis

Kaizer Chiefs contre Simba Sports Club

Demi finales: