Campagne céréalière 2020/21 : Moisson et perspectives agricoles dans l’excellence au Maroc

Avec 98 millions de quintaux en perspective, c’est une campagne céréalière (2020/21) record si l’on peut dire qui s’annonce pour les trois céréales, blé tendre, blé dur et orge. Par espèce, la production céréalière prévisionnelle se présente comme suit, 48,2 millions Qx de blé tendre, 23,4 millions Qx de blé dur et 26 millions Qx d’orge.

En hausse de 206% par rapport à sa précédente campagne 2019/20 et 54,8% par rapport à la moyenne de cinq ans d’aucuns s’en frottent les mains. En termes de rendement, la campagne 2020/21 a enregistré un rendement prévisionnel supérieur de 10% au rendement moyen des cinq meilleurs campagnes céréalières (20,1 qx/ha) depuis 2008. La production 2020/21 résulte d’une superficie céréalière semée au titre de cette campagne de 4,35 millions d’hectares.

La récolte exceptionnelle attendue, devrait se faire à la faveur d’une poursuite de la campagne dans d’excellentes conditions climatiques caractérisées par l’abondance, la régularité et la bonne répartition dans l’espace et le temps de la pluviométrie et des températures clémentes tout au long de la saison culturale. En effet, la campagne agricole 2020/21 jusqu’au 29 avril a enregistré un cumul de précipitation de 291 mm dépassant de 32% la campagne précédente (221 mm). Une pluviométrie cependant de moins de 12% par rapport à la moyenne des 30 dernières années (332 mm) et (221mm) à la même date.

Par ailleurs, les mois de mars et d’avril humides combinés aux précipitations de la mi-avril impacteront positivement les cultures de printemps, l’arboriculture et les parcours. Les répercussions de la répartition spatiale de ces précipitations se sont faites ressentir sur l’ensemble des cultures qui affichent un état végétatif favorable à au moins 75%, notamment la betterave à sucre dont la récolte a déjà commencé. Les agrumes et les oliviers en stade de floraison affichent de bonnes perspectives mais restent toutefois tributaires de l’évolution des conditions météorologiques particulièrement les températures du mois de mai et juin.

D’un autre côté, et grâce aux disponibilités fourragères sur parcours et à la bonne campagne céréalière en vue, la situation alimentaire du cheptel s’est nettement améliorée depuis le début de la campagne annonçant une reprise du secteur de l’élevage après deux campagnes de sécheresse. En outre, le suivi par satellite du couvert végétal montre des profils de végétation similaires aux campagnes records dans les régions situées au nord d’Oum Errabia (Doukkala, Chaouia, Gharb, Saiss, Zaer, pré-Rif..etc) . Par contre dans les régions orientales et Marrakech, la campagne reste normale avec des variations intra régions.

En termes de performance, cette campagne se situe parmi les meilleures campagnes des dix dernières années dont la production a dépassé (95 Mqx). Après donc, deux campagnes sèches et un contexte sanitaire handicapant, le secteur agricole devrait connaitre une croissance significative par rapport à 2020 et absorber du coup, les baisses successives de 2019 et 2020 à la faveur d’une croissance additionnelle. En effet, la valeur ajoutée agricole prévisionnelle pourra atteindre 130 Milliards de DH au titre de l’année 2021 soit une croissance de 18,2% confirmant la résilience du secteur agricole construite le long des dernières années et des efforts et d’investissement consentis pour développer une infrastructure productive solide et durable.