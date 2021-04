Le kickboxeur belgo-marocain Jamal Ben Saddik est sorti de prison

Après un mois de demi passés derrière les barreaux pour son appartenance présumée à une organisation criminelle, Jamal Ben Saddik est sorti de prison.

Le kickboxeur belgo-marocain Jamal Ben Saddik a quitté la prison d’Anvers, mardi, avec un bracelet à la cheville, explique son avocat Wim de Colvenaer.

«La première chose a été de le faire sortir de cette prison. Il y est depuis plus d’un mois et demi et a même dormi par terre pendant un certain temps car il n’y a pas assez de lits dans les prisons belges », a déclaré son avocat.

Cependant, malgré sa libération, l’athlète demeure un suspect dans la grande «Opération Sky», soupçonné d’être membre d’une organisation criminelle parce qu’il a vendu des « téléphones crypto » souvent utilisés par des criminels.

En effet, les cryptophones Sky ECC sont des appareils populaires au sein du crime organisé, avec lesquels il est possible d’envoyer des messages cryptés, pour importer la cocaïne en Europe et préparer des assassinats.

Selon De Colvenaer, Ben Saddik est innocent, mais l’avocat s’attend à ce que le ministère de la Justice le traduise, lui et les autres vendeurs, devant les tribunaux.

Après le démantèlement de « Opération Sky », plus de 120 personnes ont été arrêtées aux Pays-Bas et en Belgique.

Jamal Ben Saddik est l’un des kickboxeurs les plus connus de ces dernières années après Rico Verhoeven et Badr Hari. La carrière du Belge d’origine marocaine, qui a grandi dans un quartier défavorisé d’Anvers, a été interrompue par le passé lorsqu’il s’est avéré avoir un cancer. Il s’en est remis deux fois.

Ben Saddik devait combattre Rico Verhoeven le 30 janvier, avant que le combat soit annulé à cause d’une blessure au dos du kickboxeur marocain.