Pfizer teste une pilule pour soigner le coronavirus disponible d’ici la fin de l’année

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré qu’un médicament oral que la société développe pour traiter les symptômes du coronavirus pourrait être disponible au public d’ici la fin de l’année.

«Si tout se passe bien et que nous mettons en œuvre la même vitesse que nous, et si les régulateurs font de même, et ils le sont, j’espère que (ce sera disponible) d’ici la fin de l’année», a déclaré Albert Bourla à la CNBC.

Jusqu’à présent, le seul médicament antiviral autorisé pour une utilisation avec le coronavirus est le Remdesivir, qui est produit par Gilead Sciences et doit être administré par injection dans un établissement de soins de santé.

Un médicament oral comme celui que Pfizer est en train de développer pourrait être pris à la maison et pourrait empêcher les gens de se déplacer.

« Une attention particulière est accordée à l’oral car il offre plusieurs avantages. L’un d’eux est que vous n’avez pas besoin d’aller à l’hôpital pour obtenir le traitement, ce qui est le cas de tous les injectables jusqu’à présent. Vous pourriez l’obtenir à la maison, et cela pourrait changer la donne », estime Bourla.

Le médicament pourrait être efficace contre les variantes émergentes. Pfizer travaille également sur un médicament antiviral injectable.

Pfizer, avec son partenaire européen BioNTech, a développé le premier vaccin contre le coronavirus autorisé aux États-Unis et en Europe. La pilule Pfizer en cours de développement ne serait pas un vaccin pour protéger les gens du virus, mais un médicament pour traiter les personnes qui attrapent le virus.

La société a annoncé fin mars qu’elle commençait des essais cliniques sur le médicament oral. Dans un communiqué de presse, la société a déclaré que le médicament oral fonctionnerait en bloquant la protéase, une enzyme essentielle dont le virus a besoin pour se répliquer. Les inhibiteurs de protéase sont utilisés dans les médicaments pour traiter le VIH et l’hépatite C.

Un vaccin contre le coronavirus qui pourrait être pris sous forme de pilule pourrait entrer en essais cliniques au deuxième trimestre 2021. Le vaccin oral est en cours de développement par Oravax Medical, une nouvelle coentreprise de la société israélo-américaine Oramed et de la société indienne Premas Biotech. Jusqu’à présent, tous les vaccins contre les coronavirus sont injectables.