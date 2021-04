Revue de presse quotidienne de vendredi 30 avril 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce vendredi 30 avril 2021

Le Matin :

• Lalla Joumala Alaoui : Les accords d’Abraham, un «brillant exemple» de solidarité face aux défis régionaux. Les accords d’Abraham sont un « brillant exemple » de solidarité face aux défis régionaux, a affirmé, à Washington, l’ambassadeur de SM le Roi aux Etats-Unis, Lalla Joumala Alaoui. S’exprimant à l’occasion de sa participation virtuelle à la 5ème édition du Sedona Forum, organisé par le McCain Institute, l’ambassadeur a plaidé en faveur d’une plus grande solidarité régionale « pour surmonter la pandémie en cours et nous remettre sur la voie de la croissance et du progrès ». Face aux répercussions de la pandémie de Covid et à un contexte préexistant de défis sécuritaires et humanitaires complexes qui minent la région dans son ensemble, « il est devenu clair que le statu quo régional ne sert pas les intérêts de la paix ou du développement de nos pays », a-t-elle relevé. « Il existe aujourd’hui un besoin urgent de synergies et de coopération pour faire face aux menaces multidimensionnelles auxquelles notre région est confrontée », a souligné Lalla Joumala Alaoui.

• Décarbonation des entreprises : Le CRI Fès-Meknès lance un appel à manifestation d’intérêt. Le centre régional d’investissement (CRI) Fès-Meknès vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt pour appuyer techniquement et financièrement la décarbonation des toutes petites et moyennes entreprises industrielles. Selon le CRI, l’appui à la décarbonation touche aux projets portant sur l’optimisation des pratiques et des performances énergétiques des équipements (efficacité énergétique) et l’utilisation des énergies renouvelables, et les projets d’amorçage de filières industrielles vertes saisissant les nouvelles opportunités de marché (production d’équipement de recyclage industriel, production de chauffe-eaux solaires et photovoltaïques, produits d’isolation thermique).

L’Economiste :

• Avril 2021, c’est l’échéance fixée pour la stratégie agro-industrielle. Élaborée par les départements de l’Agriculture et de l’Industrie, elle devait être déployée à travers le contrat-programme signé avec les professionnels en avril 2017. La convention cible principalement le développement de chaînes de valeur intégrées et compétitives à travers la valorisation des productions agricoles, notamment les fruits et légumes ainsi que les cultures industrielles. Dotée d’un investissement global de 12 milliards de DH dont 4 milliards à la charge de l’Etat (2,8 milliards par l’Agriculture et 1,2 milliard par l’industrie), le contrat-programme vise des objectifs ambitieux. En tête, la création de 38.000 emplois permanents et le double en termes de postes indirects. S’ajoutent aussi, la réalisation d’un chiffre d’affaires additionnel de 42 milliards de DH par an, un mieux à l’export de 12,5 milliards de DH et une valeur ajoutée annuelle en plus de 13 milliards de DH.

• Casablanca: La commune lance son 1er guide pratique. La Commune urbaine de Casablanca vient de lancer la 1ère édition de son « Guide des Services ». Il s’agit d’une édition 100% numérique tenant compte des mesures de restriction liées à la crise sanitaire. Ce guide pratique met en avant l’ensemble des e-services disponibles sur son portail. Objectif: présenter dans un seul document l’ensemble des services et dispositifs relatifs à la gestion communale. Il se décline en plusieurs rubriques: services de proximité dans les domaines du transport, propreté, urbanisme et hygiène, services socio-culturels et des services dédiés aux professionnels…

Maroc Le Jour :

• Lutte antiterroriste : les services de sécurité marocains, une efficacité redoutable. La revue italienne «Panorama » a consacré dans son dernier numéro un long article sur le rôle des renseignements marocains dans la lutte mondiale contre le terrorisme. «Efficaces et modernes, les services de renseignement marocains constituent un rempart contre l’intégrisme et leur rôle est stratégique pour prévenir de nouvelles attaques en Europe», souligne la revue, qui rappelle notamment la contribution marocaine au démantèlement d’une cellule terroriste en France à la veille des vacances de Pâques. Selon la revue italienne, «on parle trop peu des efforts déployés par le Maroc en Europe pour lutter contre le terrorisme islamiste. Cependant, Rabat joue un rôle crucial dans la lutte contre le terrorisme international depuis des années, à tel point que le FBI et la CIA américains reconnaissent l’engagement du Royaume et les résultats atteints».

• Amekraz appelle à la sensibilisation pour prévenir les maladies professionnelles. Un environnement de travail sain et sécurisé nécessite la sensibilisation à l’importance de la prévention des maladies professionnelles, a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre du travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amekraz. S’exprimant à l’ouverture d’un colloque organisé par le ministère dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, qui coïncide avec le 28 avril de chaque année, Amkraz a relevé qu’à la lumière de la situation que connait le Maroc à cause de la pandémie de la Covid-19, l’effort pour fournir un environnement de travail sain et sécurisé est devenu une nécessité inévitable et urgente. Pour atteindre cet objectif, le ministre a appelé à renforcer les capacités de développement de la législation et des systèmes capables de gérer les nouveaux risques, de faire face aux crises et de répondre aux situations d’urgence.

Aujourd’hui Le Maroc :

• Nouveau port Dakhla Atlantique : le Groupement SGTM–Somagec Sud retenu. Le Groupement SGTM–Somagec Sud est le seul concurrent admissible sans réserve suite à l’annonce mercredi des résultats de la présélection n°08/DPDPM/2020 relative à la réalisation des travaux de construction du nouveau port Dakhla Atlantique, dont les résultats ont été publiés par le ministère, conformément à la règlementation des marchés publics en vigueur. En lice parmi trois autres candidats ayant déposé un pli, le Groupement SGTM –Somagec Sud est le seul concurrent admissible sans réserve suite à l’appel d’offres publié par la Direc-tion des ports et du domaine public maritime en tant que maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux de construction du nouveau port Dakhla Atlantique, et qui constitue un méga-projet phare du modèle de développement des provinces du Sud, dans le droit fil des Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI.

• Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) ont signé une convention-cadre de partenariat visant à soutenir l’intégration des réfugiés dans le système éducatif national. Signée par le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, et le représentant de l’UNHCR au Maroc, François Reybet-Degat, cette convention a pour objet de mettre en place des actions conjointes visant à faciliter l’intégration des réfugiés et des migrants au Maroc et de leurs enfants dans le système éducatif national. Elle prévoit aussi leur formation à la langue arabe et à la culture marocaine et leur participation aux diverses activités culturelles, sportives et linguistiques.

Al Bayane :

• Sao Tomé-et-Principe déterminé à renforcer les liens de coopération avec le Maroc. Le président de l’Assemblée nationale de Sao Tomé et Principe, Delfim Santiago Das Neves, a réaffirmé la détermination de son pays à renforcer les liens de coopération avec le Maroc, au service des intérêts des deux pays et peuples frères et amis. La République de Sao Tomé-et-Principe est « fortement engagée à consolider davantage la coopération avec le Royaume du Maroc dans les différents domaines, notamment sur les plans politique et diplomatique », a souligné Santiago Das Neves dans une déclaration à la presse, à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. Le responsable santoméen a, dans ce sens, relevé l’excellence des relations liant les deux États frères et amis, comme en témoigne la récente inauguration d’un consulat général à Laâyoune et d’une ambassade à Rabat, tout en réitérant la ferme volonté de son pays de conforter les liens d’amitié et de coopération bilatérale.

• L’accueil par l’Espagne du dénommé Brahim Ghali, chef des milices séparatistes du polisario, est incompréhensible et ne sert en rien l’esprit de partenariat profond et de longue date avec le Maroc, a affirmé, le vice-président de la Chambre des Représentants, Mohamed Touimi Benjelloun. Il a souligné dans une déclaration à la MAP que le chef des milices séparatistes du polisario est poursuivi pour crimes de guerre sérieux et atteintes graves aux droits de l’Homme, ajoutant qu »’il est temps pour Madrid d’exprimer une position claire au sujet de la question du Sahara marocain ».

L’Opinion :

• L’Université Mohammed Premier (UMP) d’Oujda a signé récemment une convention de partenariat avec la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (GFCM) relevant de la FAO et l’Institut national de recherche halieutique (INRH), portant sur la promotion de la recherche dans le domaine des sciences et des ressources halieutiques. L’accord, d’une durée de 5 ans, permettra de renforcer l’enseignement supérieur en matière de sciences de la mer et de ressources halieutiques, et coïncide avec la création par l’UMP d’une filière dédiée à la formation en métiers de la mer, en vue de favoriser l’insertion des futurs lauréats dans la vie professionnelle, précise la même source.

• Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale vient de lancer, dans un Centre commercial à Marrakech, une initiative singulière, à même de favoriser la commercialisation des produits de l’artisanat et ce, dans le cadre d’une large opération menée au niveau des différentes régions du Royaume. La finalité étant d’atténuer l’impact de la crise sanitaire. Ainsi, ce sont quelque 19 artisans, coopératives et auto-entrepreneurs, qui prennent part à cette opération au niveau de la cité ocre sur un total de 100 exposants à l’échelle nationale.

Libération :

• Le trafic des passagers au niveau de l’aéroport Agadir-Al Massira a accusé une baisse de 81,16% à fin mars 2021, en comparaison avec la même période de 2020, selon des données statistiques de l’Office national des aéroports (ONDA). Un total de 81.725 voyageurs ont transité par l’aéroport de la capitale du Souss au cours des trois premiers mois de l’année actuelle, contre 433.695 passagers durant la même période de l’année d’avant, précise la même source. Dans le cadre du classement du trafic aérien par voyageur, l’aéroport Agadir-Al Massira a occupé la 6-ème position, après ceux de Casablanca-Mohammed V, Tanger Ibn Battouta, Marrakech-Ménara, Fès-Saiss et Nador-Al Aroui.

• Le secteur du e-commerce connait un développement exponentiel au Maroc grâce à la généralisation de l’accès à internet qui a largement contribué à son essor, a indiqué le président de la Commission commerce de la Fédération des métiers de la distribution des produits de grande consommation (TIJARA 2020), Said El Amrani. Intervenant lors d’un webinaire sous le thème « E-commerce au Maroc: Actualités et perspectives » organisé par Tijara 2020 en partenariat avec Portnet, El Amrani a relevé que la question du e-commerce aujourd’hui est « évidente » pour tout le monde, dans la mesure où les consommateurs sont pratiquement tous équipés d’outils à même de leur permettre d’être présents sur les différentes plateformes digitales. Il a, dans ce sens, fait observer que les clients potentiels sont de plus en plus importants, mais l’offre demeure « balbutiante », d’où la nécessité pour les entreprises opérant dans ce secteur de se lancer dans le développement de solutions digitales innovantes pour l’avenir.

Assahra Al Maghribiya :

• Contribuables nouvellement identifiés: Prorogation jusqu’au 31 décembre des mesures incitatives. La Direction Générale des Impôts a annoncé, mercredi, la prorogation jusqu’au 31 décembre des mesures incitatives en faveur des contribuables nouvellement identifiés. Ainsi, les personnes physiques exerçant une activité passible de l’impôt sur le revenu qui s’identifient pour la première fois auprès de l’administration fiscale, en s’inscrivant au rôle de la taxe professionnelle, à partir du 1er janvier 2021, ne sont imposables que sur la base des revenus acquis et des opérations réalisées à partir de la date de leur identification, souligne la DGI dans un communiqué..

• Adoption du projet de loi relatif à l’AMO en faveur des indépendants. Le Conseil de gouvernement a adopté le projet de loi n°30.21 modifiant et complétant la loi n°15.98 relative au régime de l’AMO de base pour les professionnels, les travailleurs indépendants et les non-salariés exerçant une activité libérale. Les nouveautés apportées par ce texte visent notamment à ajouter la possibilité de catégorisation des personnes sur la base des dispositions des textes réglementaires et législatifs en vigueur et permettent de recourir aux outils électroniques pour les inscriptions et les paiements, de déterminer l’effet d’inscription par un texte réglementaire et de limiter la durée du stage à un mois seulement au lieu de six pour pouvoir bénéficier de l’AMO.

Al Massae

• Transferts de fonds internationaux: la moitié des bénéficiaires reçoit des mensualités régulières (étude). La moitié des bénéficiaires de transferts internationaux (toutes régions confondues) reçoit des mensualités régulières, c’est-à-dire tous les deux mois ou plus, selon une étude menée par Bank Al-Maghrib (BAM) et la Banque mondiale. Les transferts mensuels concernent le plus souvent des femmes dont le mari réside à l’étranger ou des parents âgés qui sont entretenus par leurs enfants, expliquent BAM et la BM dans un rapport sur cette étude qui s’articule autour des résultats des groupes de discussions sur les transferts de fonds dans le cadre de l’initiative « Green-back Morocco ». Pour ce qui est des transferts occasionnels, ils se font soit à des occasions récurrentes (fêtes religieuses, rentrée scolaire, vacances d’été …) ou lors de circonstances imprévues tels des frais médicaux, précise la même source.

• Vidéo d’une agression à Fnideq: l’assaillant et ses complices placés en garde à vue. La police judiciaire de Tétouan a ouvert une enquête au sujet de la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux montrant un élément des forces publiques en train d’agresser physiquement une personne sur une plage de Fnideq, indique le Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Tétouan. Les recherches préliminaires ont permis d’identifier l’assaillant ainsi que ses deux complices. Il s’agit de trois éléments des Forces auxiliaires qui ont été placés en garde à vue. Des effets juridiques s’ensuivront à la lumière des résultats de l’enquête.

Al Ahdath Al Maghribia

• Michelle Bachelet se félicite de la coopération positive du Maroc avec le HCDH. La haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, s’est félicitée, mercredi, de la coopération positive du Maroc avec le Haut-Commissariat et les mécanismes onusiens des droits de l’Homme. S’exprimant lors d’une réunion virtuelle avec le Groupe de Soutien à l’intégrité territoriale du Royaume au Conseil des droits de l’homme (CDH) de l’ONU, à laquelle ont pris part une quinzaine d’ambassadeurs, plusieurs représentants permanents adjoints et des experts en charge des questions des droits de l’homme auprès des missions permanentes à Genève des États membres du Groupe, Bachelet a émis le souhait que cette coopération soit renforcée, tout en exprimant sa reconnaissance au Maroc pour sa contribution tangible dans les travaux et activités du Conseil des droits de l’Homme.

• Covid-19: La campagne de vaccination élargie aux 55-60 ans. La campagne nationale de vaccination sera élargie à partir de mardi à la tranche d’âge entre 55 et 60 ans, a annoncé lundi le ministère de la Santé. Dans un communiqué, le ministère affirme que cette mesure s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus, appelant tous les citoyens appartenant aux catégories ciblées à poursuivre leur adhésion à ce chantier national d’envergure en vue de progresser vers l’immunité collective, en envoyant un SMS au numéro gratuit 17 17 ou en consultant le site liqahcorona.ma pour connaître la date et le lieu de vaccination.

Bayane Al Yaoum

• Ménages: plus de 50% des revenus détenus par 20% de la population (HCP). Les 20% de la population les plus aisés au Maroc détiennent 53,3% des revenus des ménages contre 5,6% pour les 20% les moins aisés, selon les résultats d’une enquête réalisée par le HCP. Avec un revenu annuel moyen par tête de 57.400 DH, les 20% de la population les plus aisés disposent d’un revenu environ 10 fois (9,6) celui des 20% de la population les moins aisés (6.000 DH), précise le HCP qui vient de publier une note intitulée « Revenus des ménages: Niveaux, sources et distribution sociale ».

• Le Chef du gouvernement préside la réunion du Conseil de surveillance du Groupe Al Omrane. Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a présidé, mercredi, la réunion du Conseil de surveillance du Groupe Al Omrane consacrée à l’examen du bilan d’activités du Groupe, ses réalisations et ses perspectives d’action. Intervenant à cette occasion, El Otmani s’est félicité des mesures prises par le ministère de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, ainsi que des efforts déployés par le Groupe Al Omrane et l’ensemble des intervenants pour faire face à la conjoncture exceptionnelle imposée par la pandémie de Covid-19 et d’en atténuer les effets.

Al Yaoum Al Maghribi

• Rabat : « Le grand cimetière », solution à la saturation des champs du repos. La création du grand cimetière de Rabat, sur une assiette foncière de 26 hectares (ha), est la solution idoine pour pallier à la saturation des champs du repos à Rabat, a souligné le vice-président du conseil communal de Rabat chargé de l’hygiène et de la salubrité publique, Abderrahim Lakraa. Ce cimetière dispose d’une capacité moyenne d’enterrement de 5.000 dépouilles par année, ce qui signifie que le cimetière peut être exploité de 26 à 30 ans, a-t-il ajouté.

• Covid19: Le Pr Ibrahimi appelle à redoubler de vigilance face à l’apparition de nouveaux variants. Si le variant britannique est devenu la souche dominante du coronavirus, la vigilance doit rester de mise face à l’apparition des autres variants brésilien, sud africain et indien, a indiqué le professeur Azeddine Ibrahimi, directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Grâce au dispositif de veille génomique du SARS-CoV2 (Covid-19) mis en place par le ministère de la Santé, on est en train de surveiller l’apparition de nouveaux variants, a déclaré Ibrahimi, relevant qu’à ce jour, seul le variant britannique a été détecté grâce audit système.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• L’ambassadeur du Maroc à Genève dénonce les agissements de l’Algérie visant à induire en erreur la communauté internationale. L’ambassadeur Représentant Permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber a dénoncé, mercredi, lors d’une réunion virtuelle tenue par la haut-commissaire aux Droits de l’Homme (HCDH), Michelle Bachelet, avec le Groupe de Soutien à l’intégrité territoriale du Maroc au Conseil des droits de l’homme (CDH), les agissements malhonnêtes et malveillants de l’Algérie et des milices armées du « polisario » visant à induire en erreur la communauté internationale en général et le Haut-commissariat en particulier, sur une prétendue « situation particulière » des droits de l’Homme au Sahara marocain, alors que la réalité est que l’exercice de ces droits est pleinement garanti dans les Provinces du Sud du Royaume, comme sur l’ensemble du territoire national.

• Covid-19: Report des vaccinations programmées pour le 1er mai au 3 mai 2021. Les vaccinations anti-Covid-19 programmées pour le samedi 1er mai 2021 seront reportées au lundi 3 mai 2021, et seront administrées dans les mêmes centres de vaccination prévus initialement, a annoncé jeudi le ministère de la Santé. Ce report intervient en raison de la célébration de la Fête du travail, qui correspond au 1er mai de chaque année, explique le ministère dans un communiqué, ajoutant que les citoyens concernés recevront un SMS pour les informer du rendez-vous de vaccination.

Al Alam

• Le nouveau port de Dakhla, un projet phare du nouveau modèle de développement des provinces du sud, dans le droit fil des hautes orientations de SM le Roi. Le nouveau port de Dakhla Atlantique constitue un méga-projet phare du modèle de développement des provinces du sud, dans le droit fil des hautes orientations de Sa Majesté le Roi. Objet d’une convention spécifique signée devant SM le Roi, en février 2016, ce méga-projet s’inscrit parfaitement dans les Hautes orientations du Souverain, réitérées dans son discours à l’occasion du 45ème anniversaire de la Marche verte, indique le ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’Eau dans un communiqué.

• En accueillant le dénommé Brahim Ghali, l’Espagne « aide » un criminel de guerre à échapper à la justice (LMDH). En accueillant le dénommé Brahim Ghali sur son territoire sous fausse identité, l’Espagne « aide » un criminel de guerre à échapper à la justice, a affirmé la Ligue marocaine de défense des droits de l’homme (LMDH). Il s’agit d’une « non-dénonciation institutionnelle » d’un fugitif, poursuivi pour crimes contre l’humanité, a souligné la Ligue dans un appel à l’adresse des instances et organisations des droits de l’homme en Espagne. Se disant étonnée du « traitement politicien » auquel s’adonne le gouvernement espagnol dans l’affaire du chef des séparatistes qui doit répondre de ses actes pour son implication directe dans des violations graves des droits de l’homme, la LMDH dénonce une atteinte caractérisée de la justice qui entache la réputation de l’action des droits de l’Homme dans le pays ibérique.

Rissalat Al Oumma

• Genève : Des ambassadeurs dénoncent les tentatives de politisation des débats au CDH pour nuire à l’intégrité territoriale du Maroc. Les ambassadeurs représentants permanents de pays membres du Groupe de Soutien à l’intégrité territoriale du Maroc à Genève ont dénoncé, mercredi, les tentatives d’un groupuscule de pays visant à politiser les débats au Conseil des droits de l’homme (CDH) pour porter atteinte à la souveraineté du Royaume sur son Sahara. S’exprimant lors d’une réunion virtuelle du Groupe avec la Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme (HCDH), Michelle Bachelet, l’ambassadeur de Côte d’Ivoire, Kouadio Adjoumani, a affirmé que l’objectif de cette rencontre est d’empêcher toute polémique et toute instrumentalisation politique de la question du Sahara au sein du Conseil des droits de l’Homme, relevant que les déclarations du Groupe n’ont pas de but politique et se fondent uniquement sur le principe de solidarité.

• Le CSPJ fermement engagé en faveur des valeurs de responsabilité et de reddition de comptes. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) a exprimé son engagement ferme à mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance, les fondements de l’approche participative et les valeurs de responsabilité et de reddition de comptes. Selon un communiqué du CSPJ, rendu public à l’issue de sa réunion hebdomadaire tenue au cours de la semaine, cet engagement est illustré par l’ordre du jour de la réunion, consacré en partie à la discussion des dossiers disciplinaires qui concernent six magistrats, selon une approche objective garantissant l’orientation, l’encadrement, l’évaluation et la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles, juridiques et déontologiques, afin de consacrer les valeurs de transparence, de confiance et d’éthique.