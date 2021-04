Mécanisme Covax : 600.000 doses de vaccin attendues la première semaine de mai

Dans le cadre du programme Covax initié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Maroc devra réceptionner une dotation de 600.000 doses de vaccin anti-covid, à la fin de la première semaine du mois de mai. L’information nous a été confirmé par une source bien informée.

Au début du mois dernier, Maryam Bigdeli, représentante de l’OMS au Maroc avait déclaré que le Maroc bénéficierait « d’une première allocation de 1,6 million de doses livrées en plusieurs étapes dont 1,2 million lors de la première livraison tandis que d’autres dotations seront programmées une fois que le programme aura fait le tour des pays éligibles».

À ce jour, le Maroc a reçu une première dotation de 300.000 doses de vaccin dans le cadre du programme Covax début avril. Vient s’ajouter cette deuxième dotation de 600.000 doses attendue début mai. « Les 700.000 doses restantes suivront » nous assure notre source.

Le ministère de la santé, qui a confirmé à la date du 8 avril la réception de la première livraison des vaccins anti-covid-19 sans pour autant précisé la quantité, avait indiqué qu’il s’agit d’une « complémentarité d’approvisionnement en vaccin anti-Sar-CoV-2 qui permettra au Maroc de mener à bien la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 lancée depuis le 28 janvier 2021 » conformément aux instructions du Roi Mohamed VI.

Le département de Khalid Ait Taleb avait également précisé que le Maroc a participé au mécanisme Covax mis en place fin 2020 par l’Alliance Globale pour les Vaccins et l’Immunisation (GAVI) en collaboration avec l’OMS, l’UNICEF et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies ainsi que d’autres partenaires », notant qu’il s’agit d’une « initiative mondiale qui collabore avec les gouvernement et les fabricants pour garantir la disponibilité des vaccins utilisés pour limiter la propagation de la pandémie ».