Coronavirus: Le Maroc se classe à la 41ème place des pays les plus contaminés

Le Maroc est classé à la 41ème place mondiale en termes de nombre de cas porteurs du coronavirus, selon un site de statistiques. Le pays connait ces dernières semaines un net recul en termes de nouvelles infections quotidiennes.

La stratégie des autorités marocaines adoptées pour le mois de Ramadan, semble payer. Et les chiffres le prouvent dès la deuxième semaine du mois sacré. Les nouvelles infections au covid-19 enregistrent un recul important même dans le Grand Casablanca, la région qui bat tous les records de contaminations.

Alors qu’il y a encore quelques semaines, le Maroc figurait encore à la 40ème place au classement mondial, le site de statistiques allemand Statista a classé le royaume à la 41ème place en date du 24 avril, derrière les Emirats arabes unis qui, paradoxalement, ont vu une augmentation du nombre d’infections.

Ainsi, le royaume a pu perdre une place dans ce classement des pays les plus touchés par le coronavirus et qui ne tient pas compte du rapport entre infections et population. Le Maroc qui a pu réaliser cette performance se classe derrière pays comme le Liban, l’Autriche, le Japon, la Suisse ou encore la Jordanie qui, connaissent une hausse des cas ces dernières semaines.

En prévision du mois sacré de ramadan, les autorités marocaine ont dû se faire violence pour imposer des mesures très strictes afin d’éviter un scénario catastrophe semblable à celui enregistré lors des célébrations de la fête du Sacrifice en 2020 et où le Maroc a payé le lourd tribut de seulement deux jours de fêtes.

Cette année, et même si le pays n’est pas sous confinement, les autorités ont imposé un couvre feu strict de deux heures après la prière du Maghreb, moment de la rupture du jeune, ne permettant pas aux citoyens de sortir jusqu’à très tard soir pour prendre un café ou encore pour effectuer les prières du Tarawih, comme à leur habitude.