La Direction des Etudes et des Prévisions Financières (DEPF) vient de faire état de l’impact de la crise sanitaire sur la pauvreté et la vulnérabilité au Maroc en rendant public son rapport d’activité au titre de l’année 2020.

« La crise sanitaire aurait généré une augmentation conséquente du nombre de pauvres et de personnes vulnérables en 2020, par rapport à l’année 2019, si des mesures de soutien n’avaient pas été déployées par l’Etat », c’est ce qui ressort, entre autres, du dernier rapport d’activité au titre de l’année 2020 de la Direction des Etudes et des Prévisions Financières (DEPF), relevant du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration. En effet, les auteurs du document affirment que l’ensemble des mesures prises par les pouvoirs publics auraient permis d’empêcher plus de 860.000 personnes de tomber dans la pauvreté et près de 1,2 million de personnes de se situer en dessous du seuil de vulnérabilité.

Et de préciser : « Particulièrement, les transferts monétaires versés aux ménages par le Fonds Spécial Covid-19 auraient permis de sauvegarder entre 554.000 et 835.000 personnes au-dessus du seuil national de pauvreté et entre 700.000 et 1,1 million de personnes au-dessus du seuil de vulnérabilité ». L’étude a fait ressortir, en outre, l’importance d’accélérer l’opérationnalisation de la mise en place d’un système de protection sociale fort et intégré pour tous les Marocains, de se doter d’outils et de mécanismes de ciblage efficients pour assurer une intervention efficace de l’action publique, et plus particulièrement, d’inscrire les exigences de l’inclusivité sociale au cœur des politiques publiques.

« La crise sanitaire de la Covid-19 a engendré un bouleversement économique et social inédit, dont la portée et la brutalité sont sans commune mesure avec les épisodes de crise connus par le passé. Les mesures de confinement prises partout dans le monde pour contrecarrer la propagation de cette pandémie ont entraîné un arrêt brutal de l’activité économique partout dans le monde, entrainant dans son sillage des perturbations profondes des chaines d’approvisionnement et une baisse drastique du commerce mondial », a mis en exergue le rapport, notant qu’à l’instar de tous les pays, le Maroc est fortement affecté par ce contexte international déprimé notamment en plus d’être confronté à l’impact négatif du déficit pluviométrique sur son secteur agricole.

En outre, soulignons que ce rapport présente le bilan de tous les travaux d’études et d’analyses réalisés par la DEPF au cours de l’année 2020.