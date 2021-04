La SAMIR : une dilapidation de la richesse nationale ?

Deux verdicts dans des affaires de la SAMIR sont tombés il y a quelques jours, l’un du tribunal de commerce et l’autre de la Cour d’appel à Casablanca : la vente de 400 tonnes de produit butane se fera au profit de Vivo Energy et la confirmation de la sanction pécuniaire des 37 milliards de DH. Les choses se corsent pour la seule raffinerie au royaume marocain…

« Cette opération de la vente de 400 tonnes de produit butane a été autorisée par une ordonnance datée du 26 avril dernier du juge-commissaire chargé de la liquidation judiciaire de la Société anonyme marocaine de l’industrie du raffinage », nous a-t-on confirmé du côté de Vivo Energy.

En attendant, le feu vert du tribunal de Commerce pour la vente d’autres produits, plusieurs syndicalistes de la SAMIR se rebiffent. En effet, selon Lhoussein Lyamani, Secrétaire général du syndicat national des industries du pétrole & gaz affilié à la CDT, il ne s’agit pas d’une bonne nouvelle en soi.

« Cette nouvelle qui peut sembler bonne s’avère être plutôt de mauvaise augure. Comme la société a besoin d’argent et tout ce qui est livrable est en stock, la solution était de procéder à la vente pour pouvoir juste payer nos salariés principalement. Sinon ce n’est pas avec ce type de solution qu’on sortira de la panade. Finalement, c’est comme si on est en train de vendre nos vêtements ou carrément la gazinière sur laquelle l’on cuisine faute de moyens pour survivre lors d’une période de vaches maigres », explique à Hespress Fr, ce président du front national de la défense de la SAMIR, précisant que : « On est arrivé à une situation dramatique qui requiert des mesures spécifiques et pas du rapiéçage ! Notre vœu pieu et pour lequel on ne cesse de militer, c’est la reprise d’activité normale de la société ».

Et de poursuivre : « Nous sommes en voie d’extinction. On était au départ près de 1000 et actuellement on compte 620 salariés. La majorité est partie à la retraite tandis que certains ont trouvé mieux et d’autres pire. Et le reste, ce sont les résistants qui croient en la société et qui espèrent une reprise et surtout un avenir ».

Selon lui, c’est cet esprit d’appartenance de plusieurs décennies qui fait que la société devient pour eux comme une sorte d’affaire familiale.

Deux options faisables, faciles et claires

Aussi, de l’avis du Délégué du personnel de la SAMIR depuis 1997, résoudre la problématique de la SAMIR n’est pas impossible. « La société est en liquidation judiciaire. Ses clés sont sur la table du tribunal de commerce. Il y a donc deux options actuellement faisables, faciles et claires pour sortir la société des mains du tribunal. Primo, il y a les investisseurs qui sont intéressés par acheter la SAMIR et par sa reprise d’activité », nous confie ce membre du conseil national de la CDT avant de révéler à cet égard : « Je connais ces investisseurs et ils sont prêts à payer rubis sur l’ongle toutes les dettes de la société. Cependant, ils ont une crainte légitime : quel est le devenir du secteur pétrolier, et précisément c’est quoi le devenir de l’industrie du raffinage au Maroc ? A cette question, le tribunal n’est pas habilité à répondre. Car ce n’est pas de son ressort mais de celui du pouvoir exécutif qui est le gouvernement. Et ce dernier ne leur répond pas et pis encore, il rebute et fait fuir les investisseurs ! ».

Quant au second scénario, Lyamani qui est profondément impliqué dans la gestion de la Samir évoque que légalement parlant, rien n’empêche l’Etat de manifester son désir d’acheter la SAMIR auprès du tribunal de commerce.

« D’ailleurs plusieurs pays à l’instar des USA, l’Angleterre, la France…et qui sont plus développés que nous en matière de libéralisme et de privatisation, ont sauvé des entreprises du secteur privé », indique-t-il, rappelant qu’« Un projet de loi a été soumis au parlement par leurs soins et qu’il a même été soutenu par plusieurs partis politiques et représentations syndicales. Il s’agit de la cession de la Samir au profit de l’Etat. Car il y a la loi sur les obligations et des contrats stipulant que les biens du débiteur sont les biens du créancier. En clair, les actifs de la SAMIR sont un gage commun des créanciers et parmi eux, il y a l’Etat, l’argent public ».

Et de faire savoir : « Du moment que la SAMIR et son ancien directeur général, Jamal Baamer, poursuivis pour des infractions douanières, devront verser plus de 37 milliards de dirhams aux caisses de l’Etat, suite à la confirmation lundi 26 avril par la Cour d’appel de Casablanca du jugement rendu il y a deux ans en première instance, on ne parlera plus des 60% de l’argent public dans les dettes de la société. En clair l’Etat qui représente l’argent public, devra 90% des dettes à la SAMIR. Ce qui fait que si l’Etat offre 10% de la valeur de cession de la SAMIR, le tribunal aura le droit de par la loi de la lui vendre. C’est clair et net ».

Néanmoins pour le Pr Ahmed El Hajjami, ce n’est pas ni aussi simple ni limpide.

L’Etat ne peut pas renationaliser la SAMIR

« L’affaire est entre les mains de la justice. Une solution d’ordre juridique s’impose, comme une location gérance ou la cession à des personnes privées. Sinon, l’Etat ne peut pas renationaliser la SAMIR. Bien sûr, il peut éventuellement soumettre une demande au tribunal pour en être acquéreur, c’est une voie possible, mais beaucoup de contraintes subsistent. L’Etat ne peut pas être juge et partie », nous explique ce professeur à la FSJES de l’Université Mohammed V Rabat-Souissi, précisant que « Si l’Etat interfère dans l’affaire de la SAMIR, il sera accusé d’intervenir au profit d’une entreprise au dépend des autres. Il faut qu’il y ait une forme d’intervention légale. Il n’y a pas un cadre juridique qui permet à l’Etat d’intervenir en faveur des entreprises en difficulté comme en France. Ce pays peut le faire au niveau régional et national par le biais de Centre d’intervention au profit des entreprises en difficulté. Il nous faut donc ce genre de centre qui puisse regrouper les efforts et moyens et de l’Etat et de la région du grand Casablanca ainsi que les collectivités locales et le ministère de l’Economie ».

Et de se souvenir que l’Etat intervient généralement pour porter secours par des accords et des contrats-cadres, comme ce qui s’est passé avec RAM, Soread ou avec la Sonasid à Nador et les minerais de Jerada. Ainsi, Hajjami a un avis tranché et catégorique : « L’Etat ne peut pas secourir avec l’argent des contribuables une entreprise privée qui a été mal gérée, mais elle peut toutefois devenir un locataire-gérant ou seulement acquérir une partie comme elle a plusieurs activités…Aussi, force est de constater que la valeur de l’ensemble des actifs de la SAMIR, estimée aujourd’hui à hauteur de 19 milliards de dirhams contre 21 milliards en 2017, ne cesse de diminuer…».

Pour sa part, LHoussein Lyamani nous souligne que si l’Etat ne veut pas être propriétaire de la Samir, il peut toutefois l’introduire en bourse, la revendre à un consortium… « Une chose est néanmoins sûre : le point commun entre les deux scénarios susmentionnées de la cession au privé ou au profit de l’Etat, c’est l’absence de la volonté politique », estime-t-il, regrettant qu’avec le gouvernement actuel, il n’y a pas d’issus favorables à leur problématique.

Et de craindre d’autres plus grandes catastrophes à venir à cause de l’article 47 de la Constitution qui risque de poser problème avec les pjdistes et leurs perpétuelles fausses gestions et manœuvres des dossiers importants dans le pays, tout en concluant par rapport à la SAMIR qu’il y a une des pertes financières colossales au quotidien et donc une dilapidation de la richesse nationale à cause du bâton dans les roues de l’actuel Exécutif.