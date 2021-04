Le temps presse pour les victimes de Brahim Ghali

Le chef des séparatistes sahraouis du polisario, Brahim Ghali, actuellement soigné en Espagne pour une infection au coronavirus, était « sous oxygène » depuis son hospitalisation dimanche dernier, ont indiqué des sources proches à Hespress FR. Les plaignants qui appellent à ce que la justice espagnole procède à son arrestation pour les crimes qui lui sont reprochés, sont attendus pour relancer les procédures judiciaires.

L’état de santé du chef des milices séparatistes était beaucoup plus sérieux que les médias algériens et séparatistes n’ont voulu faire croire à l’opinion publique.

Alors que des représentants de l’organisation séparatiste militarisée avaient indiqué à travers leur média officiel, l’agence de presse algérienne (APS) que l’état de santé de Ghali n’était « pas préoccupant », des sources proches du mouvement séparatiste ayant requis l’anonymat ont affirmé à Hespress FR qu’en réalité, ce dernier était jusqu’à mercredi 28 avril sous assistance respiratoire .

Selon les mêmes sources, son état de santé est « meilleur » et s’améliore de jour en jour. L’intéressé qui se trouve en compagnie de plusieurs « responsables » de l’autoproclamée république rasd est actuellement à son 12ème jour d’hospitalisation est donc proche du rétablissement et donc de la sortie d’hôpital, ce qui devrait être une source de préoccupation pour ses victimes qui espèrent que la justice espagnole rouvre les dossiers à charge contre le tortionnaire sahraoui.

Le leader du front polisario avait a atterri en Espagne dans de mystérieuses circonstances alors qu’il est poursuivi depuis 2008 par la justice espagnole et fait l’objet de plusieurs plaintes pour différentes accusations, notamment génocide, crimes de guerre, viol, disparitions forcées, et torture.

L’accusé aurait été accueilli en Espagne suite à une demande expresse du président algérien Abdelmadjid Tebboune au chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez afin que la justice ne réclame pas son arrestation.

Deux mois après les premières plaintes à son encontre en 2008, Brahim Ghali avait quitté la péninsule ibérique pour ne jamais y remettre les pieds craignant une interpellation et une condamnation.

En 2016, et alors que certains dossiers ont été fermés par deux fois à cause de l’impossibilité de le retrouver en Espagne, José de la Mata, le juge de la Audiencia Nacional, la juridiction qui traite des crimes graves comme le terrorisme et autres faits d’importance internationale, avait fait rouvrir des dossiers datant de 2012 à la veille d’un événement auquel Brahim Ghali était attendu. Ce dernier ne s’était pas présenté.

Contacté par Hespress FR, un avocat espagnol spécialisé dans le droit international, nous a indiqué qu’il était toujours possible de faire marcher la machine judiciaire espagnole pour faire arrêter Brahim Ghali avant qu’il ne quitte le territoire espagnol.

Selon notre source ayant requis l’anonymat, les plaignants se doivent de déposer de nouvelles plaintes soit pour de nouveaux motifs, soit en apportant de nouvelles preuves ou éléments dans les présents dossiers.

Ces deux actions pourront faire réactiver les plaintes et accusations pesant contre l’intéressé, et cela malgré le deal entre Abdelmadjid Tebboune et Pedro Sanchez qui est contraire au droit international.