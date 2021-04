Hassania Junior Entreprise: Clôture de la 6e édition d'Un Jour, Un Étudiant, Un Entrepreneur

Hassania Junior Entreprise clôture la 6ème édition de son événement annuel le J2E, « Un Jour, Un Étudiant, Un Entrepreneur ». L’objectif de cet évènement est d’inciter les petites et grandes entreprises, TPE et PME, à participer à ce programme d’accompagnement.

Rhanja Mohamed, étudiant ingénieur et responsable Communication à l’association estudiantine » Hassania Junior Entreprise » a déclaré à Hespress Fr que ce programme vise à assurer une journée de parrainage aux élèves ingénieurs de l’école Hassania des Travaux Publics auprès d’un Directeur Général ou Chef d’entreprise. Le programme, poursuit vise aussi à tisser des liens de collaboration entre notre association et ces organismes d’accueil.

Malgré la crise sanitaire qui perdure encore, l’équipe HJE s’est évertuée à atteindre ses objectifs fixés nous a assuré Rhanja Mohamed. Ainsi, cinquante étudiants ont été accompagné et ont pu bénéficier de ce programme.

À cette occasion, le responsable communication à l’association estudiantine « Hassania Junior Entreprise » a tenu à remercier tous les Directeurs Généraux et collaborateurs institutionnels d’avoir accepté avec pleine gratitude et soutien d’accueillir nos étudiants bénéficiaires.

In fine, Mohamed Rhanja nous a confié que « cet événement marquant du Junior Entreprise contribue chaque année à renforcer notre politique et redynamiser notre relation vis-à-vis des entités professionnelles et attire plus de regards à notre mouvement et en même temps garantie aux Juniors Entrepreneurs et futurs leaders de notre pays une passerelle fluide au monde des affaires« .