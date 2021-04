Algérie : Karim Tabbou emporté par la vague d’un cycle de répression et d’arrestations

Après une accalmie qui aura duré plusieurs semaines, les vieux démons du régime algérien à l’égard des hirakistes ont repris de plus belle. En effet on assiste à chaque jour que Dieu fait en Algérie à des arrestations arbitraires, suivies de perquisitions, de figures du mouvement du Hirak qui contestent pacifiquement le pouvoir en place.

Mardi, à Alger lors de la marche estudiantine hebdomadaire, les manifestants ont été empêchés pour la première fois de battre le pavé et des dizaines d’étudiants ou de citoyens ont été appréhendés. Mercredi, le coordinateur de l’Union démocratique et sociale (UDS non-agréée), Karim Tabbou, a été, une fois de plus, serions-nous tentés de dire, placé en garde à vue, selon l’un de ses avocats, Me Ali Fellah. En effet, l’homme politique est retenu au commissariat de Châteauneuf dans l’ouest de la capitale, « suite à des directives d’en-haut » sic !

Mais ,il n’était guère le seul, en ce jour et « the show must go on ». Selon le Comité national pour la libération des détenus (CNLD), plusieurs perquisitions aux domiciles de citoyen ont eu lieu, comme celle de l’étudiant Massoum Mahieddine après son arrestation, à Blida ou celle dans la même ville de l’activiste Hicham Khiyat, coordinateur national du Rassemblement des jeunes pour l’Algérie et co-fondateur de l’initiative Nida 22. Il a été arrêté hier mercredi sur son lieu de travail, à la direction de Sonelgaz de Blida, par la gendarmerie nationale qui a par la suite a perquisitionné son domicile, emportant son ordinateur, précise le CNLD.

D’autres perquisitions ont eu lieu depuis et elles ont été effectuées selon le même mode opératoire, aux domiciles de plusieurs activistes, arrêtés dans différentes villes du pays et transférés à Oran. Il s’agit de Tahar Boutache arrêté à Constantine, Djahed Zakaria arrêté à Mostaganem, Ibrahim Yahiaoui arrêté à Ain Defla et Mustapha Guira, arrêté à Alger, toujours selon le CNLD. Tous ces honorables prisonniers ont vu leur garde à vue prolongée et plus particulièrement celles des étudiants interpellés lors de l’empêchement de la 114ème marche de vendredi dans la capitale. Dans l’Ouest algérien nombre de citoyens sont également toujours en garde à vue. C’est le cas notamment du journaliste Saïd Boudour et de l’activiste Yasser Rouibah. Selon le CNLD, ils seraient une bonne quinzaine au moins de personnes, activistes ou non, à goûter à la douce paille de la garde à vue depuis vendredi dernier.

Pour en revenir au plus illustre d’entre eux, Karim Tabbou, si l’on s’en tient au récit de Me Fellah, les choses avaient fonctionné normalement mercredi de 14h et ce jusqu’à 19 heures après qu’il fut convoqué à 10 heures par la police nationale (services de la PJ). Accompagné de trois de ses avocats, Mes Ali Fellah, Tewfik Bellali et Amine Oumehdi, il a été entendu suite à la plainte déposée contre lui, ô ironie du sort, par le président du Conseil national des droits de l’Homme, « Bouzid Lazhari ».A 19 h 15, il ressort du commissariat muni d’une copie du procès-verbal officiel. Mais c’est là, que les choses se corsent. Karim Tabbou s’apercevant qu’il avait oublié un document au commissariat y repart donc, le récupérer. « Stupéfaction, il est “retenu” suite à des directives d’”en haut” », affirme l’avocat Me Fellah dans une publication Facebook postée vers 21 heures, mercredi.

Aussi, lui et ses deux confrères, de dénoncer une mesure qu’ils qualifient d’illégale.« Nous, avocats, alertons l’opinion publique sur l’illégalité de cette mesure que rien ne justifie dans le Code de procédure pénale. Considérant la seule mesure juridique possible est la garde à vue, conformément à l’article 51 du Code de procédure pénale ». Qualifiant cette situation de « menaces et violations flagrantes des droits et des libertés », les trois avocats disent tenir « pour responsables les auteurs de cet abus d’autorité » et engager « toutes les actions conformément à la loi ». Vu d’ici on leur souhaite bonne chance.

Pour rappel, l’incident qui est la cause de cette ambiguïté juridico-policière algéro-algérienne. Le jour de l’enterrement de Me Ali Yahia Abdenour, lundi 26 avril, Karim Tabbou s’en serait pris violemment d’une diatribe à l’égard du président du Conseil national des droits de l’Homme d’Algérie. Ce dernier, s’étant senti agressé et humilié, aurait alors déposé plainte.

Mais bien plus que cela d’aucuns attribuent cette invitation aux cellules du commissariat de Châteauneuf à Alger aux propos tenus juste avant sa convocation à l’AFP où il dira notamment : « Le mouvement pro-démocratie en Algérie est déterminé à continuer à occuper la rue malgré « l’appareil répressif » et les « manœuvres de diversion » du régime qui a appelé à des élections en juin ». Cet autre phrase nous dit-on n’aurait pas plus à Abdelmadjid Tebboune qui au passage à viré le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar pour avoir cédé aux revendications des postiers gréviste. En effet Karim Tabou affirme que « le régime qui « fait appel à un mercenariat médiatique pour faire croire à des risques de retour en arrière, de retour au terrorisme » de la « décennie noire » (1992-2002) », arguments déclinés régulièrement et quotidiennement les médias « voix de leur maître » officiels d’Algérie. On vous laisse tout le loisir d’apprécier l’incident du cimetière. Karim sera présenté aujourd’hui devant le procureur