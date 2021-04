La Conmebol reçoit 50.000 doses du vaccin Sinovac pour la Copa America

La Confédération sud-américaine de football (Conmebol) a reçu, ce mercredi, en Uruguay, les 50.000 doses du vaccin anti-Covid-19, chinois Sinovac, destinées à immuniser les participants à la Copa America, qui doit se tenir du 13 juin au 10 juillet prochain.

Les doses offertes par l’entreprise Sinovac Biotech vont « garantir la sécurité des protagonistes de la Copa América », s’est félicité le président de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) Alejandro Dominguez.

La star argentine Lionel Messi a aidé à obtenir ce don, offrant trois maillots dédicacés aux dirigeants de Sinovac.

Avec l’avènement réussi des vaccins pour le football sud-américain, la Conmebol entame immédiatement le processus de distribution à travers le continent.

Elle vise à promouvoir une campagne de vaccination de masse, touchant des milliers de joueurs, arbitres, techniciens et collaborateurs, bénéficiant indirectement à leur environnement familial et coopérant avec les efforts du gouvernement pour contenir la pandémie.

Le processus de vaccination commencera avec ceux qui participent aux tournois internationaux de Conmebol jusqu’à atteindre les équipes féminines et masculines de la catégorie la plus élevée de chaque pays. Tous sont naturellement inclus dans le staff technique et les assistants. L’ordre se poursuit avec les arbitres et le staff opérationnel impliqués dans l’organisation des matchs.

Le tournoi conservera une partie du format qui avait été donné avant la suspension de l’édition 2020 en raison du coronavirus.

Il y aura deux zones, divisées géographiquement. Le groupe A (zone sud) sera composé de l’Argentine, de l’Uruguay, du Chili, du Paraguay et de la Bolivie, tandis que le groupe B (zone nord) comprendra la Colombie, le Brésil, le Venezuela, l’Équateur et le Pérou. Les quatre premiers classés de chaque zone se retrouveront en quarts de finale