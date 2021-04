Le propriétaire de la chaîne "bila houdoud" condamné à 18 mois de prison ferme

Le tribunal correctionnel d’Ain Sebai à Casablanca, a condamné, ce jeudi, le propriétaire et responsable de la chaîne « bila houdoud », poursuivi dans plusieurs affaires liées à la diffamation et à la calomnie, à l’insulte aux corps organisés, à 18 mois de prison ferme.

La même juridiction a condamné le deuxième accusé dans cette affaire à une année de prison ferme, et ordonné la saisie de tout le matériel et la fermeture de la chaine qui diffuse sur Youtube, outre la publication du texte du verdict dans un journal papier et un autre électronique.

Les deux accusés ont également été condamnés à verser conjointement, la somme de 400.000 dh de dommage au plaignant, le bâtonnier Abdellatif Bouachrine, 100.000 dh au plaignant Mohamed Harouak et 180.000 à la plaignante Samira Daoudi.

On s’en souvient, en août dernier, le club des magistrats du Maroc s’était élevé contre le contenu de vidéos publiées par la chaîne +bila houdoud+ « en vue de nuire à la réputation de certains magistrats et es empêcher d’accomplir leur devoir ».

Il avait dénoncé ces pratiques «criminelles, passibles de sanctions n’ayant aucun lien avec le journalisme professionnel et responsable», les magistrats avaient exprimé leur « soutien total et inconditionnel aux membres du club, victimes de ces actes diffamatoires pour les terroriser et les empêcher d’accomplir leurs fonctions constitutionnelles et garantir la primauté de la loi ».

Le club de même appelé « à l’application ferme de la loi à l’encontre des responsables de cette chaîne qui sont au service de certains agendas, et ne cherchent que le buzz à travers un contenu diffamatoire et pensent que le fait de masquer leurs identités leur permettra d’éviter des poursuites ».