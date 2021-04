Le président français Emmanuel Macron a détaillé jeudi comment la France se déconfinera en une série d’étapes, notamment la fin du couvre-feu nocturne et la réouverture des cafés, bars, musées et gymnases.

Les commerces, terrasses de bars et restaurants ainsi que les lieux culturels, dont les cinémas et les musées, rouvriront à partir du mercredi 19 mai, en même temps que le couvre-feu sera repoussé à 21 h, a annoncé Emmanuel Macron dans un entretien jeudi à la presse régionale française.

Les cafés, bars et restaurants pourront rouvrir uniquement leurs espaces extérieurs en terrasse, avec un maximum de 6 personnes par table.

Lundi 3 mai, les règles de voyage seront levées avec la fin de la règle des 10 km et plus besoin d’attestations pour quiconque entre 6h et 19h.

« L’étape zéro, c’était la réouverture des écoles le 26 avril. Nous avons assumé cette priorité éducative et cette stratégie de vivre avec le virus, y compris face à un haut niveau d’incidence, supérieur à celui de nos voisins », a expliqué le président français, selon des extraits diffusés par des journaux sur leur site.

« Nous ouvrirons ensuite en quatre étapes. Le 3 mai, fin des attestations et des restrictions de déplacement. Dès le 19 mai, il nous faut retrouver notre art de vivre à la française, en restant prudents et responsables: notre convivialité, notre culture, le sport… », a-t-il déclaré.

Les écoles secondaires reprennent les cours en personne après quatre vacances et l’enseignement à distance, tandis que les lycées reviennent à un minimum de 50 pour cent des cours en personne. Le pourcentage d’enseignement en personne par rapport à l’enseignement en ligne sera fixé par chaque école.

Selon le Parisien, le pays devrait s’ouvrir encore davantage à partir du 9 juin. Cafés et restaurants pourront rouvrir totalement avec 6 personnes par table.

A condition d’être muni d’un pass sanitaire, les lieux culturels et établissements sportifs pourront accueillir jusqu’à 5000 personnes. Une même règle sera appliquée pour les foires et salon.

Les voyageurs internationaux pourront à nouveau se rendre en France sous réserve là aussi de présenter un pass sanitaire.

Rappelons qu’Emmanuel Macron avait annoncé le 31 mars, pour quatre semaines à partir du 3 avril, un couvre-feu à 19H00 dans tout l’Hexagone, la limitation des déplacements à 10 km du domicile sauf motif impérieux, l’interdiction des déplacements inter-régionaux ainsi que le recours systématique au télétravail et la fermeture des écoles, afin de lutter contre la 3ème vague épidémique.