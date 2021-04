L’enrôlement des commerçants, une phase cruciale pour réussir un écosystème digital de bout en bout

En exclusivité à Hespress Fr, la Directrice- Surveillance des Systèmes et Moyens de Paiement & Inclusion Financière à Bank Al-Maghrib, Hakima El Alami a annoncé des lancements imminents ainsi que des chiffres prometteurs. Interview.

Hespress FR : Le paysage des paiements a été incontestablement bouleversé au Maroc. Mais de combien au juste est le ratio de paiement, soit le nombre de transactions effectuées tous canaux confondus, TPE, internet et GAB ?

Hakima El Alami : Le nombre de paiements par cartes, y compris les paiements sur GAB (Guichet Automatique Bancaire) et ceux en ligne, s’est établi globalement à 105,4 millions d’opérations pour une valeur de 39,4 milliards de dirhams à fin 2020, ce qui représente un ratio de paiement de 27,1% en nombre et de 12,4% en valeur soit respectivement une évolution de 36% et de 27% par rapport à l’année précédente.

La hausse significative des paiements par carte s’explique essentiellement par l’accroissement des paiements de proximité à travers les Terminaux de Paiement Electroniques (TPE), avec près de 80 millions d’opérations pour une valeur de 31,7 milliards de dirhams, en hausse respectivement, de 25 % et de 22 % par rapport à l’année précédente.

Cette augmentation s’explique également par la progression fulgurante du paiement sans contact, dont le nombre d’opérations s’est établi en 2020 à 10 millions d’opérations pour une valeur de 1,6 milliards de dirhams. Ce nombre a été multiplié par 8,6 par rapport à 2019. Ce nouveau canal de paiement, qui a été mis en place en septembre 2019 et qui ne représentait en décembre 2019 qu’une part de 1,5% en nombre des transactions de paiement domestique, représente à fin 2020 une part de 9,4%.

Pouvez-vous nous expliquer la différence entre mobile banking et mobile paiement ?

Le mobile banking est un espace bancaire créé par chaque banque, sous forme de site web ou/et application mobile dédiés, permettant aux clients bancaires d’avoir un accès direct à la consultation de leurs comptes bancaires, de leurs produits bancaires (cartes/ chèques/ produit d’assurance…) ou de leurs relevés de comptes. Ces applications permettent aussi la réalisation d’un certain nombre d’opérations bancaires, selon la proposition de chaque banque, comme l’exécution de virement, de mise à disposition, d’opposition sur leurs cartes etc…

Le paiement mobile quant à lui est un nouveau moyen de paiement qui se présente sous forme d’application mobile installée sur votre téléphone. Il est émis soit sur un compte de paiement tenu par un Etablissement de Paiement (EdP), soit sur un compte bancaire tenu par une Banque.

Le M-wallet permet donc à son porteur d’effectuer plusieurs opérations de paiement de façon instantanée, sécurisée et interopérable, c’est-à-dire, quelle que soit la domiciliation du compte du bénéficiaire. Ainsi, vous pourriez effectuer :

• Des transferts de personne à personne par simple saisie du numéro du téléphone du destinataire ;

• Des paiements, sans frais, auprès des commerçants acceptants que vous pouvez reconnaitre grâce à la mention « MarocPay » ;

• Des paiements de factures ;

• Des recharges téléphoniques.

Sinon, comment se présentent les derniers chiffres relatifs aux ouvertures de comptes de paiement ?

Au terme du premier trimestre 2021, le nombre d’ouverture de comptes de paiement s’élève à 3,5 millions de comptes de paiement. Il est à noter qu’un travail d’assainissement des données remontées par les établissements de paiement a été effectué afin de supprimer les redondances ou les éventuelles clôtures de comptes.

Aussi, quel est le nombre des portefeuilles électroniques au Maroc ? Et combien de commerçants sont équipés en terminaux compatibles avez-vous recensé?

Le nombre de M-Wallets renseignés au niveau de la table de correspondance, pour assurer leur interopérabilité, est de l’ordre de 1,611 million arrêté au 20 avril 2021. Concernant les commerçants acceptant le paiement via M-Wallet, on y trouve :

• Les grandes surfaces, récemment équipées par ce canal d’acquisition « MarocPay » ;

• Plus de 500 commerçants, équipés auparavant par des TPE pour l’acceptation monétique, qui ont rajouté l’acceptation par paiement mobile ;

• D’autres commerçants qui sont en cours d’enrôlement dans le cadre des efforts d’acquisition consentis par les acteurs de la place. A ce titre, il est à rappeler que la partie enrôlement des commerçants représente une phase cruciale pour la réussite d’un écosystème digital de bout en bout. Les établissements agrées sont en cours de recrutement de cette catégorie de clients qui nécessite un effort d’éducation, de sensibilisation et d’incitation pour l’acceptation de ce nouveau moyen de paiement.

Quand est-ce que la communication institutionnelle pour le paiement mobile autour de la marque Maroc Pay sera-t-elle lancée ?

Le paiement mobile représente un nouveau moyen de paiement pour lequel il est nécessaire de décliner des actions de communication adaptées pour asseoir sa crédibilité et la confiance du public. C’est ainsi que depuis le début de l’année 2020, Bank Al-Maghrib et l’écosystème ont finalisé la mise en place d’une stratégie de communication institutionnelle. Celle-ci est en cours de mise en œuvre par le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) paiement mobile. Quelques premières actions de communication ont déjà été lancées et ce depuis fin 2020, notamment une capsule vidéo en 3 langues, arabe, amazigh et français définissant le M-Wallet et ses usages.

Pouvez-vous nous parler de l’opération « Tadamoun » de l’année dernière et du rôle qu’a joué le système bancaire ?

L’opération Tadamoun a nécessité la mise en place rapide d’un processus de distribution des aides de l’Etat en faveur des ménages les plus démunis opérant dans le secteur informel et dont les activités professionnelles ont été impactées par la crise. L’objectif étant de faire parvenir rapidement ces aides aux bénéficiaires tout en respectant les règles sanitaires en vigueur ainsi que les mesures de confinement adoptées. Ainsi, grâce aux efforts de l’ensemble des parties prenantes, plus de 5 millions de bénéficiaires ont pu être servis dans les meilleurs délais et dans des conditions optimales.

En effet, la capillarité du réseau bancaire, des établissements de paiement et de certaines associations de micro-crédit (AMC) a permis la distribution des aides à travers les agences physiques et les GAB pour les zones urbaines et rurales couvertes, et à travers des agences mobiles, déployées par quelques acteurs de la place, pour les zones rurales non servies par un point d’accès.

Dans ce cadre, l’on sait que BAM travaille également à la dématérialisation des flux gouvernementaux, dont le flux Tayssir. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Faisant suite aux orientations royales en matière d’accélération de la transformation numérique et de la généralisation des services numériques, et dans le cadre des orientations de la stratégie nationale d’inclusion financière, visant notamment la dématérialisation des paiements, il a été convenu, conjointement, avec le ministère de l’Education nationale (MEN), le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et du numérique (MCINET), Bank Al Maghrib et le GIE paiement mobile, de mettre en place un Protocole d’Accord fixant les principes directeurs et les engagements incombant, à chacune de ces parties prenantes, pour la digitalisation des opérations de paiement des bourses scolaires, accordées dans le cadre du programme Tayssir.

Depuis la signature de ce protocole d’accord le 10 décembre dernier, il a été décidé de mener cette opération de digitalisation des versements, selon une démarche progressive, proposant ainsi une première phase pilote avant sa généralisation pour la rentrée 2021/2022. A cet effet, il a été convenu de commencer par 4 zones pilotes Fès, Meknès, Azilal, Benguerir. C’est ainsi, que depuis le début de l’année 2021, Bank Al-Maghrib a lancé une campagne de communication et de sensibilisation, en collaboration avec l’Association Professionnelle des Etablissements de Paiement (APEP) et le MCINET, auprès des commerçants notamment ceux de proximité afin de recenser leurs besoins en information et répondre à l’ensemble de leurs questions.

Le MCINET, à travers ses chambres de commerces régionales, a organisé, en collaboration avec BAM et l’APEP des séances de travail dans les 4 sites pilotes afin de :

• Identifier les quartiers potentiels et les commerçants susceptibles d’adhérer au paiement mobile ;

• Organiser des séminaires au profit des commerçants et des associations cibles ;

• Programmer des actions de sensibilisation terrain en présence des représentants des établissements de paiements.

Aussi, des campagnes de sensibilisation ont été lancées, dans ces régions pilotes, par le MEN auprès des académies régionales et au niveau des établissements scolaires dont les parents d’élèves sont concernés par cette opération pilote. Le premier déversement de ces bourses va être lancé incessamment au niveau des quatre sites pilotes.