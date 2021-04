Tennis : Retour du public pour le Masters 1000 de Madrid

Les amoureux du tennis pourront effectuer leur retour dans les gradins du courts début mai à Madrid. En effet, les organisateurs du tournoi de tennis de Madrid, ont annoncé ce jeudi, que le Masters 1000 chez les hommes et WTA 1000 chez les femmes, se disputeront avec du public dans les tribunes.

Prévu du 03 au 09 mai, le Mutua Madrid Open 2021 sera le premier grand événement sportif organisé en présence de spectateurs en Espagne, un des pays européens les plus affectés par la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus.

Selon les prévisions des organisateurs, la capacité d’accueil sera de 40%. Ainsi, 4.800 personnes pourront assister aux matchs du tennis dans la Caja Magica, dans le strict respect des mesures de distanciation et d’hygiène.

Les deux premiers Masters 1000 de la saison 2021, joués à Miami et Monte-Carlo, se sont disputés à huis clos.

Pour réussir ce défi, le patron du tournoi de Madrid, Gerard Tsobanian, a détaillé récemment dans un entretien au journal ABC, les mesures devant être prises pour garantir une compétition sûre.

t d’ajouter que « tous les sièges seront attribués nominativement. La température de chaque spectateur sera prise à l’entrée du site et un système sera mis en place pour éviter les files d’attente. Tous les sièges du stade seront désinfectés tous les jours. Et les gens auront évidemment l’obligation de respecter la distanciation sociale et de porter un masque ».