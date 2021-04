Climat : Le WWF appelle à une "action urgente" pour assurer un "avenir durable"

Le Fonds mondial pour la vie sauvage (WWF) appelle à une « action urgente » pour assurer un « avenir durable » pour tous, au moment où la planète souffre d’un effondrement catastrophique de la biodiversité.

« Alors que le WWF fête ses 60 ans, la plus grande organisation de conservation du monde appelle à une action urgente pour faire face aux crises mondiales du climat et de la nature et pour assurer un avenir durable pour tous », a déclaré Marco Lambertini, Directeur général du WWF International, cité dans un communiqué de l’ONG.

« Ensemble avec les gouvernements, les entreprises et les communautés, nous devons accomplir plus au cours des 10 prochaines années qu’au cours des 60 dernières années », a insisté Lambertini.

Le dernier rapport Living Planet du WWF, qui traite des tendances de la biodiversité mondiale et la santé de la planète, a révélé un effondrement des deux tiers des populations d’animaux sauvages en moyenne au cours des cinquante dernières années, ce qui à son tour menace notre climat, notre alimentation, l’eau douce et la santé.

« L’actuelle pandémie de COVID-19, qui prend ses racines dans le changement endémique d’utilisation des terres, la déforestation et le commerce des espèces sauvages, est la dernière preuve que l’activité humaine non-durable « pousse au bord du gouffre » les systèmes naturels de la planète qui soutiennent la vie sur Terre », a ajouté la même source.

« Notre mission n’a fait que gagner en pertinence au cours des six dernières décennies. Aujourd’hui, nous savons que nous ne pouvons avoir un avenir sûr, prospère, sain et équitable pour l’humanité que sur une planète dont on prend soin et où le développement durable devient la norme », a soutenu le DG de WWF.

« Cette décennie doit représenter un tournant. La pandémie est un rappel à l’ordre face aux grands risques posés par notre relation déséquilibrée et destructrice avec la nature. Nous devons maintenant penser et agir de manière plus importante et plus rapide que jamais », a-t-il enchaîné.

Grâce à son réseau mondial et à divers partenariats, le WWF a abordé une vaste gamme de défis environnementaux: lancement des premiers écolabels pour les produits alimentaires, échanges « dettes nature », plaidoyer pour l’adoption d’accords mondiaux sur les zones humides, le commerce des espèces sauvages, la biodiversité et le climat…

Depuis ses débuts en 1961 en tant que petit groupe de naturalistes engagés, le WWF est passé de la protection des espèces et des lieux à une approche systémique de la conservation de la nature et de développement durable, en transformant les marchés, en écologisant la finance et en améliorant la gouvernance des ressources naturelles.

« Notre voyage est loin d’être terminé. Les soixante dernières années ont vu le monde subir de profondes transformations, tout comme le WWF. Mais une chose n’a pas changé, c’est notre détermination sans faille à contribuer à un avenir où les Hommes et la nature prospèrent. La science n’a jamais été aussi claire et la prise de conscience n’a jamais été aussi grande. Notre société est prête pour le changement. Ensemble, nous pouvons », a conclu Marco Lambertini.