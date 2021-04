Kick-boxing : Badr Hari revient sur le ring pour affronter Arkadiusz Wrzosrk

Badr Hari est prêt à remettre ses gants de boxe. Le kick-boxeur marocain marque son retour sur le ring pour affronter le géant polonais Arkadiusz Wrzosek, le 17 juillet prochain, a annoncé Glory 78.

Après deux combats pour le titre contre Rico Verhoeven ces dernières années, qui se sont tous deux soldés par des forfaits pour blessures, Badr Hari, 36 ans, veut maintenant réessayer à son retour sur le ring en juillet.

Après que Hari se soit blessé à la cheville en décembre 2019 et ait perdu le combat pour le titre en raison d’une blessure malgré plusieurs renversements contre Verhoeven, il n’est revenu sur le ring qu’un an plus tard pour se battre pour la place face à Benjamin Adegbuyi.

Encore une fois, la star marocaine a pris un meilleur départ avant qu’Adegbuyi puisse changer les choses et arrête le Marocain avec des coups au corps.

Désormais, Hari attaque à nouveau et espère remporter sa toute première victoire dans Glory, car un succès contre Hesdy Gerges en mars 2018 a ensuite été annulé en raison d’un test de dopage positif.

En juillet, il affrontera Arkadiusz Wrzosek. Le géant est actuellement 8e du classement des poids lourds Glory et a été sur le ring à deux reprises pour l’organisation.

Badr Hari neemt het op tegen Pool in Ahoy tijdens Glory 78 https://t.co/iSWqXHLW4P pic.twitter.com/jxRsD7FUbj — Rijnmond (@RTV_Rijnmond) April 29, 2021

Badr Hari s’est d’ailleurs exprimé sur ce combat sur son compte Instagram. « Avant de mettre des mots sur mon dernier combat, j’avais besoin de donner mon sang, ma sueur et mes larmes au gymnase. Un athlète qui veut gagner doit aussi savoir perdre parfois. C’est du sport. C’est ce qui rend la victoire douce. La plupart des légendes ont dû faire face à des pertes. Je pourrais le refuser mais je n’ai jamais refusé de réagir au cours de ma longue carrière », a-t-il écrit.

« J’ai accepté mes erreurs et j’ai cherché des solutions. J’ai refusé le verdict de ceux si prompts à m’enterrer parce que je sais qui je suis. Il n’y a pas de place pour le doute. J’ai réagi avec une préparation dure et différente. Tout est question d’état d’esprit … Je reviendrai sur le trône et ce combat est une 1ère étape ».

« La défaite n’est amère que pour ceux qui ne savent pas comment en tirer des leçons. C’est seulement amer pour ceux qui ne sont pas assez humbles pour se poser deux questions: pourquoi? Comment réagir pour corriger la situation? Plus de mots … à en juillet », conclut-t-il.

Wrzosek est actuellement le numéro 8 du classement Glory. Il mesure 2 mètres de long, c’est pourquoi il est surnommé «Hightower». En 2018, Wrzosek a également perdu contre Adegbuyi au Glory 62 par décision unanime.