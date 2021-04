Convention MEN-HCR pour l'intégration des réfugiés dans le système éducatif national

Afin d’asseoir les bases d’un partenariat innovant et des mécanismes permanents de consultation et de coordination visant à soutenir et à faciliter l’intégration des réfugiés dans le système éducatif national, le ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Said Amzazi, et le Représentant du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés au Maroc, François Reybet-Degat, ont signé ce jeudi 29 avril, une Convention-cadre de partenariat pour l’intégration des réfugiés dans le système éducatif national.

Signée en présence des Présidents d’Université, des Directeurs d’Académies Régionales d’Education et de Formation, des Directeurs Régionaux de la Formation Professionnelle et des responsables du Ministère et du Haut-Commissariat, la convention a pour objet de mettre en place des actions conjointes dans le but de faciliter l’intégration des réfugiés et des migrants au Maroc et de leurs enfants dans le système éducatif national. Cette Convention prévoit également leur formation à la langue arabe et à la culture marocaine et leur participation aux diverses activités culturelles, sportives et linguistiques, indique un communiqué du MEN.

S’exprimant à cette occasion, Said Amzazi a affirmé que « le Maroc est un pays de transit et d’accueil et aussi un modèle qui mérite d’être reproduit dans le domaine de la politique d’accueil des réfugiés et des migrants », notant que le Royaume « a fait de l’équité et du droit à l’accès universel aux établissements d’enseignement et de formation l’une de ses priorités, comme le stipule la Loi-Cadre 51.17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, dans ses articles 2, 3 et 19 ».

De son côté, François Reybet-Degat a estimé que « la signature de cette Convention-cadre de partenariat entre le Ministère et le HCR représente une étape importante dans le travail d’intégration des réfugiés dans les systèmes d’éducation tel que l’appelle de ses vœux la Stratégie Nationale de l’Immigration et d’Asile, stratégie inclusive et fondamentalement humaniste ».

Rappelons que le Maroc est le premier pays africain à signer la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’il l’a ratifiée par le Dahir n° 1-57-271 du 26 août 1957, et depuis 2014 sur instructions royales. Depuis, le Royaume mène une politique migratoire volontariste et à visage humain visant à assurer les droits des migrants et des réfugiés et leur permettre d’accéder, à l’instar des citoyennes et citoyens marocains, aux services publics, tels que l’éducation, la santé, le logement social, la protection juridique, la formation professionnelle et l’emploi.