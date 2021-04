“Tribune des militaires“ : La France dans tous ses états

En France, des militaires (dont plus d’une vingtaine de généraux de réserve) ayant signé il y a de cela une semaine, une tribune controversée, dénonçant le « délitement » du pays, risquent gros. Parue dans Valeurs Actuelles et désormais répertoriée sous “La tribune des militaires“, elle appelle entre les lignes à un coup d’Etat.

La missive n’en continue pas à ce jour de faire jaser au sein de Forces Armées Françaises (FAF) mais également au sein du monde politique en France. Le texte (1500 signataires militaires) appelle le président Emmanuel Macron à défendre le patriotisme et dénonce le « délitement » de la France du fait « d’un certain antiracisme », de « l’islamisme et des hordes de banlieue ». Les signataires se disent « disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation ».

L’exécutif, on s’en doute, de sa réactivité, a frappé du poing sur la table et le Premier ministre Jean Castex a condamné « avec la plus grande fermeté » la tribune, la déclarant : « une initiative contraire à tous nos principes républicains, à l’honneur, au devoir de l’armée », ainsi que sa « récupération politique tout à fait inacceptable ».

La ministre des armées, Florence Parly, avait demandé des sanctions, lundi, contre les signataires de cette « tribune irresponsable ». Pourtant, les Français ont un avis moins tranché. Selon un sondage de LCI, réalisé sur un échantillon de 1613 personnes, 58 % des interrogés approuvent les militaires ayant signé la tribune.

Ce pavé dans la mare pointe également du doigt, la politique de maintien de l’ordre portée par le gouvernement, notamment lors des manifestations des Gilets Jaunes et menace d’une intervention de l’armée, ce que 49% des interrogés considèrent comme une évidence tout-à-fait normale.

Au niveau de la grande muette pas si regardante en cela, en conséquence, le chef d’état-major des armées, le général François Lecointre, a demandé la « mise à la retraite d’office » (la radiation) des généraux en «deuxième section » (proche de la retraite ou de réserve) ayant signé le parchemin de la “révolte“ contre un ordre établi et qui survient 60 ans après le putsch des généraux à Alger, d’où, l’éveil d’un douloureux souvenir.

En outre dix-huit militaires en activité identifiés par l’armée passeront « chacun devant un conseil supérieur militaire », est-il également annoncé.

Le général Lecointre a déclaré qu' »au terme de cette procédure, c’est le président de la République qui signe un décret de radiation. Au-delà, je leur conteste à tous, en particulier au général Piquemal (son prédécesseur considéré comme l’instigateur de ce mouvement) qui a déjà été radié [après avoir mené des manifestations anti-migrants en 2016], le droit de prendre des engagements politiciens en mettant en avant leur grade».

Mais plus grave encore, en France au niveau de l’Exécutif et des satellites à son orbite, c’est surtout la récupération politique que tente Marine Le Pen, candidate à la présidentielle de 2022, qui fâche. Sans doute charmée par « Si rien n’est entrepris, le laxisme continuera à se répandre (…), provoquant au final (…) l’intervention de nos camarades d’active dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles (…) », la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, les a aussitôt invités à « se joindre » à elle, histoire d’ajouter de l’huile sur le feu.

En attendant la polémique qui est loin d’être terminée enfle, enfle, égratignant au passage un corps constitutionnel jamais autant affaibli de par des évènements impromptus qui l’ont frappé lors de ce dernier quinquennat.