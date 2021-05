Coaching d'emploi : Comment trouver un travail en pleine crise sanitaire?

Etre accompagné pour sa recherche d’emploi, notamment dans le contexte particulier de la crise sanitaire du coronavirus peut s’avérer indispensable afin de multiplier ses chances de trouver un travail. Avec le coaching d’emploi, vous n’êtes plus seul dans vos démarches, vous êtes accompagné dans toutes les étapes de votre recherche, et bénéficiez des conseils d’un professionnel habitué à recruter.

Selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP), l’économie nationale a perdu 432.000 postes d’emploi en 2020, sous l’effet conjugué de la crise liée à la pandémie du nouveau coronavirus.

Contacté par Hespress FR, Miloud Zemrour, coach emploi, fait par de ses conseils pour décrocher un emploi malgré la situation sanitaire qui ne s’y prête pas.

En quoi consiste le coaching d’emploi?

En une phrase, le coaching emploi consiste en l’accompagnement, de A à Z, des chercheurs d’emploi dans leur processus de recherche.

La majorité des lauréats se sentent perdus à la sortie de l’école et ne savent pas comment procéder ni par où commencer. En cette période de crise, le problème s’est aggravé à cause d’un déséquilibre flagrant entre l’offre et la demande.

Les juniors et seniors aussi, cherchent, à travers le coaching, plus d’assurance et de guidance pour plus d’efficacité.

Mon rôle en tant que coach est d’illuminer la voie à mes candidats et de leur remettre confiance en soi.

Quelles sont les missions du coach emploi?

Les principales missions du coach emploi sont les suivantes:

– Aider le candidat à découvrir soi-même à travers un bilan personnel et un bilan de compétences, et mettre en place un plan de carrière.

– Aider le candidat à perfectionner ses outils de recherche afin de pouvoir sortir du lot: CV, LM, Linkedin, pitch de présentation…

– Définir avec le candidat sa propre stratégie de recherche. La stratégie de recherche ne peut être standardiser et elle dépend du secteur, l’activité et la personne lui même.

– Aider le candidat à se positionner sur LinkedIn et améliorer son Brand

– Aider le candidat en poste à mettre en place un plan d’action efficace pour faire évoluer et développer sa carrière à moyen et long terme. J’assure aussi un suivi régulier avec le candidat pour rester concentré sur l’essentiel.

Dans ce monde de l’entreprise en profonde mutation pour une période inconnue, quelle est la place du coaching d’emploi?

Le coaching emploi est fait pour ceux qui veulent se distinguer et aller plus vite en évitant les dérapages, la perte de temps et les erreurs de carrière qui peuvent nous arriver à tout moment et surtout en période de crise.

Durant cette crise, la demande est en croissance et les jeunes sont de plus en plus conscients de l’importance de faire recours à des personnes spécialisées et expérimentées pour les aider à faire les bons choix et prendre les bonnes décisions.

Comment réussir à attirer l’attention d’un recruteur en pleine crise du Covid-19?

Le candidat ne peut que répondre aux besoins du marché. Mes candidats apprennent comment chercher dans les bons endroits et ne cibler que les métiers ou fonctions où ils sont vraiment forts et peuvent offrir au recruteur quelque chose d’unique par rapport aux autres candidats.

Mon travail aide le candidat à concentrer sa recherche là où il est compétitif, lorsque le candidat est dans son périmètre de maîtrise, il peut vendre facilement ses atouts (quelques séance de travail sur la confiance en soi sont suffisantes pour faire de lui le candidat idéal)

Quels sont les secteurs qui recrutent pendant la crise du Covid-19?

En cette période de crise sanitaire j’ai senti une nette augmentation du nombre d’offres d’emploi dans les secteurs suivants: IT, Ecommerce, Marketing, et l’industrie FMCG.