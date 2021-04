Bourse de Casablanca: Ouverture en légère hausse

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges, jeudi, en légère hausse, son indice principal, le Masi, gagnant 0,08% à 11.792,16 points.

Quelques minutes après l’ouverture, le MSI20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, progressait de 0,09% à 962,49 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, avançait de 0,08% à 9.587,07 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 prenait 0,12% à 10.892,56 points et le FTSE Morocco All-Liquid s’est affiché à 10.068,21 points (+0,06%).

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » se situait à 898,69 poins, en hausse de 0,03% .

Sur le front des valeurs, Fenie Brossette (+4%) réalisait la meilleure performance individuelle en ce début de journée, suivie par Ennakl (+3,64%), Label Vie (+2,51%) et Wafa Assurance (+1,28%).

Du côté des perdants, CDM chutait de 3,98%, Stroc Industrie abandonnait 3,94%, Total Maroc -1,75% et Colorado -1,72%.

Au volet des valeurs les plus actives, Bank Of Africa drainait 10,18 millions de dirhams (MDH) et Wafa Assurance 3,95 MDH.