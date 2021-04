Sahara: Devant le HCDH les ambassadeurs refusent toute politisation du débat

Les ambassadeurs de plusieurs pays ont témoigné mercredi d’un vœu commun, devant la Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme, Michelle Bachelet, la nécessité d’éloigner la politique des débats au Conseil des droits de l’homme (CDH). Quelques pays, traditionnels soutiens des milices séparatistes du polisario ont tenté de politiser les débat pour tenter de porter atteinte à la souveraineté du Maroc sur le Sahara.

Une quinzaine d’ambassadeurs ainsi que plusieurs représentants permanents adjoints, des experts en droits de l’homme chargés auprès des missions permanentes à Genève des États membres du Groupe de Soutien à l’intégrité territoriale du Royaume au Conseil des droits de l’homme (CDH) de l’ONU, sont montés au créneau pour dénoncer les tentatives de certains pays de faire sortir les discussions de leur cadre en tentant de politiquer les débats.

Les pays en question sont les ennemis traditionnels de l’intégrité territoriale du Maroc et sont de fervents défenseurs de la cause des séparatistes dans le but de faire perdurer le statut-quo ou encore ont envie de fragiliser le Maroc.

Les tentatives de ces quelques pays se sont heurtées à un large soutien d’autres Etats qui ont rapidement vu clair dans leur jeu. Ainsi, ces Etats ont intimé aux semeurs de troubles de ne pas politiser les débats, rappelant qu’au sujet du conflit du Sahara, un organe dédié au volet politique existait déjà, et qu’il était le seul habilité à traiter du dossier à ce niveau là.

En ce sens, l’ambassadeur de Jordanie, Walid Khalid Obeidat a estimé que le conflit au Sahara est « une question politique qui ne doit pas être discutée au sein du Conseil des Droits de l’Homme » mais plutôt celui du Conseil de Sécurité.

L’ambassadeur a par ailleurs appuyé le soutien de son pays aux efforts déployés par le Maroc dans l’exercice de sa souveraineté. Cette position est également partagée par l’ambassadeur de Bahreïn, Yusuf Abdulkarim Bucheeri.

Ce dernier a réitéré le soutien de son pays à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Maroc sur son territoire, et a soutenu la réponse du Maroc au blocage par les milices du polisario du seul axe commercial reliant le Maroc à la Mauritanie.

Il a par ailleurs tenu à exprimer au nom du Conseil de Coopération du Golfe, le soutien aux efforts déployés par les institutions marocaines dans la promotion et la protection des droits de l’homme sur l’ensemble du territoire, et a salué l’engagement continu et constructif avec les mécanismes des droits de l’homme, particulièrement le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme, le Conseil des Droits de l’Homme.

Le Maroc a également reçu les honneurs de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme, Michelle Bachelet qui s’est réjouie de la coopération positive du Maroc avec le Haut-Commissariat et les mécanismes onusiens des droits de l’Homme.

Michelle Bachelet elle-même a reconnu la nature strictement politique du conflit régional du Sahara, affirmant que le dossier doit être résolu dans le cadre d’un processus politique sous l’égide du Conseil de Sécurité.

Pour rappel, cette réunion avait pour principale thématique, de montrer le soutien des États membres de du Groupe devant la haute responsable onusienne à l’intégrité territoriale du Maroc et aux mesures prises par le pays pour mettre fin aux manigances des séparatistes et du régime algérien.