L'Arabie saoudite annonce la fermeture d'écoles turques sur son territoire

L’Arabie saoudite a décidé de fermer plusieurs écoles turques sur son territoire. Une période de froid diplomatique va continuer de hanter les relations entre Ankara et Ryad, et c’est la Turquie qui va faire les frais de sa prise de position dans l’affaire du meurtre de Jamal Khashoggi.

Au total, l’Arabie Saoudite va fermer définitivement pas moins de 8 établissement scolaires installés sur son territoire. Elle comptait selon les derniers chiffres quelque 26 écoles turques qui sont toutes, toujours en activité.

Mais la perspective de la fermeture sur une décision coup de tête va avoir des conséquences dans les relations entre les deux pays, au moment où elles ne plus au beau fixe depuis plus d’un an.

Selon l’agence de presse Anadolu, le ministère turc de l’Education a été informé par les autorités saoudiennes que ces huit établissements devraient fermer définitivement leurs portes à la fin de l’année scolaire en cours et cela affectera 2.256 enfants qui y sont scolarisés.

Mais Ryad n’a toujours pas fait table rase de l’épisode de l’assassinat en 2018 du journaliste Jamal Khashoggi dans le consulat de l’Arabie Saoudite en Turquie, qui a terni à tout jamais l’image du prince Mohamed Ben Salmane, vu comme le commanditaire de cette opération.

Alors que la Turquie tentait tant bien que mal de réparer le tort causé à l’Arabie Saoudite qui a vu exposé devant le monde entier l’horreur du crime abject visant l’ancien correspondant du Washington Post, pour Ryad, il sera difficile de revenir à des bonnes relations d’autant plus que les autorités turques étaient aux devants de la scène pour la surenchère et révéler de nouvelles informations dans l’affaire.