E-commerce : 2,9 milliards de DH de paiement en ligne durant le 1er semestre 2020

Un webinaire sous la thématique « E-Commerce au Maroc, Actualité et Perspectives », a été organisé le mardi 27 avril par la Fédération des métiers de la distribution des produits de grande consommation (TIJARA 2020) en partenariat avec PORTNET S.A.

À l’issu de cet évènement, la fédération a fait savoir que les ventes sur internet ont atteint, au niveau mondial, plus de 100 milliards de dollars grâce à la digitalisation accélérée du commerce de détail, notant qu’il s’agit d’une hausse de 8,5% sur un an. Une situation contrastée entre ventes de biens et de services, souligne la même source.

Dans un communiqué, la même source a indiqué que la hausse des ventes de produits sur internet est estimée à +32% tandis que les services sont en baisse de 10% (pour les acteurs du voyagetourisme). En outre, le e-commerce ne représentait que 9,8% du commerce de détail en 2019 contre 13,4% aujourd’hui, notant que le secteur compte 17.400 sites supplémentaires par rapport à l’an dernier avec 1,8 milliard de transactions, soit une hausse annuelle de 5,8%.

L’avènement du COVID-19 a contribué à l’expansion du commerce électronique, à l’échange des données informatisées et des services du télétravail soulève la fédération. Il s’en est suivie selon elle, d’une digitalisation accrue. Et, par conséquent d’avantage de transactions avec les sites e-commerce.

Au Maroc, le e-commerce poursuit son progrès. Le nombre de sites marchands a connu une croissance considérable avance la fédération, notant que plus de 1.000 sites d’e-commerce étaient actifs en 2019 dont près de 500 sites créés en 2019 et 300 qui ont démarré leur activité cette même année.

En outre, le nombre des Marocains connectés ne cesse de progresser (un taux de croissance annuel moyen de 2.8%) fait savoir la même source. En 2019, 65% des Marocains étaient connectés à internet, 31% équipés d’un ordinateur ou tablette et 76% ont un smartphone.

Un indicateur qui montre clairement que les internautes marocains prennent ainsi confiance dans les sites de e-commerces et hésitent moins à acheter et à payer en ligne via leur carte bancaire, relève la même source. Six millions, est le nombre d’opérations de paiement en ligne effectuées par cartes bancaires (marocaines et étrangères) sur les sites marchands affiliés au CMI, tandis que le montant global s’élève à 2,9 milliards de DH durant le 1er semestre 2020.