Politique culturelle, culture d’Etat, culture bourgeoise ou populaire ? En tous cas révolution culturelle, c’est certain, car en quelques années un Ministre et son Président ont changé le visage de la culture, et le rapport des gens à celle-ci… Une ébauche de ce qu’une vraie politique culturelle émancipatrice pourrait faire comme miracles…

Ces notes inédites permettent d’apprécier l’ampleur d’une révolution culturelle qui toucha tous les domaines de la création. De 1958 à aujourd’hui, Jack Lang a profondément marqué la vie culturelle française. Dans ce livre, on suit, jour après jour, étape après étape, la fondation et la mise en oeuvre de la nouvelle politique des arts qu’il a imaginée. Une véritable révolution. Au coeur de cet ouvrage : les multiples notes confidentielles que Jack Lang a adressées au président de la République François Mitterrand, émaillées de jugements et de recommandations, ici publiées pour la première fois.

A partir de ces pièces originales, on assiste à la naissance de la Fête de la musique et du Grand Louvre, aux débats autour du prix unique du livre ou de l’Opéra-Bastille, parmi les mille et un projets des » années Lang » inspirées par une ambition dans ce domaine restée inégalée. On pénètre également dans les arcanes du pouvoir et du jeu politique. Cette somme de documents » bruts » et de première main permet au lecteur de comprendre et d’apprécier l’oeuvre ainsi accomplie en connaissance de cause.

