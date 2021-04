Coronavirus: La Grande-Bretagne commande 60 millions de doses de vaccins en prévision d'une nouvelle mutation

La Grande-Bretagne qui s’est lancée la tête baissée dans la vaccination de sa population, va acheter 60 millions de nouvelles doses du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer/BioNtech pour répondre à une éventuelle nouvelle mutation. L’objectif affiché, protéger encore plus les personnes fragiles.

Le pays s’est retrouvé dans une situation délicate après avoir vacciné sans compter, et fait face actuellement à un problème d’approvisionnement pour les deuxième doses qui, doivent se faire durant une période limitée.

En outre, le pays compte mettre un place une campagne de rappel de vaccin pour les personnes les plus vulnérables face au variant britannique ou par anticipation d’une nouvelle mutation.

Au total, 60 millions de nouvelles doses du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer/BioNtech ont été achetées par le gouvernement britannique pour mettre en place à l’automne cette campagne de rappel à destination des personnes les plus vulnérables.

« Le vaccin nous aide à retrouver notre liberté et nous devons protéger ces progrès », a affirmé le ministre de la Santé Matt Hancock lors d’une conférence de presse. Face au « risque posé par de nouveaux variants », le gouvernement travaille « depuis plus d’un an » sur un « plan de rappels » pour les personnes les plus fragiles.

Ce programme de rappe intervient dans le cadre de la stratégie de vaccination décidée par le gouvernement de Boris Johnson qui compte énormément sur une relance rapide, faisable seulement si la population est largement vaccinée et l’immunité collective atteinte.

Le pays le plus endeuillé d’Europe avec plus de 127.000 morts, avait déjà commandé 40 millions de doses du vaccin Pfizer/BioNtech dans un premier temps. Le pays a déjà vacciné près de 34 millions de personnes (première dose) et 13,5 millions de personnes, ont reçu une deuxième dose.

Les nouvelles doses commandées « seront utilisées, avec d’autres, dans le cadre de notre programme de rappel afin que nous puissions protéger les progrès que nous avons tous accomplis », a ajouté le ministre de la Santé Matt Hancock.