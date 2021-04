Le chaleureux hommage des Etats-Unis à la diplomatie marocaine

Happy 65th Anniversary ! ou “Joyeux 65è anniversaire!“, tel est le gazouillement par lequel l’ambassade des Etats-Unis a tenu à exprimer ses chaleureuses félicitations à la diplomatie marocaine.

En effet, il y a 65 ans, feu le roi Mohammed V, promulguait un Dahir portant création du ministère des Affaires étrangères. Aussi sur son compte Twitter, et à cet effet, la représentation diplomatique américaine a repris un extrait du discours du Roi Mohammed VI lors de la première Conférence des ambassadeurs, organisée par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération du 30 août au 1er septembre 2013 à Rabat.

Le Souverain avait déclaré : “Dès notre accession au Trône de nos glorieux ancêtres, Nous avons élaboré une vision diplomatique intégrée et cohérente qui affirme et consacre l’identité civilisationnelle séculaire du Maroc. Cette vision permet d’exploiter à bon escient la position géostratégique privilégiée du pays, d’être en phase avec ses constantes immuables et de s’adapter avec efficacité et professionnalisme à un environnement international complexe, vivant au rythme de changements et d’évènements aussi rapides que variés“.