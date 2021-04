La Bourse de Casablanca clôture dans le vert

La Bourse de Casablanca a terminé ses échanges, mercredi, en territoire positif, profitant de la bonne tenue de la majorité de ses indices sectoriels, notamment « Electricité », « Services de Transport », « Bâtiment et Matériaux de Construction » et « Télécommunications ».

L’indice Masi s’est apprécié de 0,31% à 11.782,54 points et le MSI20 a progressé de 0,32% à 961,59 points. Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est hissé, pour sa part, de 0,31% à 9.579,01 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,41% à 10.879,53 points et le FTSE Morocco All-Liquid a pris 0,26% à 10.062,18 points. L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a progressé légèrement de 0,08% à 898,46 points.

Sur le plan sectoriel, 17 indices des 24 représentés à la cote ont terminé en hausse, tandis que ceux des « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » et « Services aux collectivités » ont affiché grise mine, avec respectivement -2,43% et -0,6%.

L’indice « Sylviculture et Papier » (+3,07%) est arrivé en tête des meilleures performances, favorisé par son titre unique « Med Paper ». Les secteurs « Electricité » et « Services de Transport » ont réalisé des gains respectifs de 1,94% et 1,78%.

A la hausse également, le secteur des « Sociétés de portefeuilles-Holdings » a progressé de 1,47%, celui du « Pétrole et Gaz » de 1,36% et de la « Chimie » de 1,17%.

Le secteur des « Banques » a grappillé 0,02%, la hausse de BMCI (1,44%), Attijariwafa Bank (0,23%) et CIH (0,15%) ayant compensé le repli de Bank Of Africa (0,56%) et la BCP (0,19%).

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à 144,39 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central. Par valeurs, LafargeHolcim Maroc a drainé 36,77 MDH, BCP 20,82 MDH, Cosumar 20,65 MDH et Attijariwafa Bank 19,13 MDH.

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à 610,01 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Ennakl (+3,99% à 31,83 DH), Fenie Brossette (+3,99% à 57,29 DH), Auto Hall (+3,90% à 88 DH), Total Maroc (+3,38% à 1.375 DH) et Med Paper (+3,07% à 13,1 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Delattre Levivier Maroc (-3,99% à 42,63 DH), SMI (-1,38% à 2.150 DH), Microdata (-0,72% à 690 DH), Lydec (-0,60% à 322,05 ) et Bank Of Africa (-0,56% à 159 DH).