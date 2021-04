Revue de presse quotidienne de jeudi 29 avril 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi 29 avril 2021

L’Opinion

• Plusieurs projets de développement d’un coût total de plus de 55 millions DH ont été lancés dans la commune Bir Ennasr dans la province de Benslimane. Ces projets visent notamment l’amélioration de l’infrastructure routière, le désenclavement des villages relevant de la commune, l’aménagement du centre de la commune pour le relogement de la population, l’approvisionnement en eau potable et en électricité et la lutte contre la déperdition scolaire à travers la construction d’un internat pour filles. L’enveloppe allouée à la mise en œuvre de ces projets concerne quatre programmes dont le premier porte sur l’aménagement du centre de la commune Bir Ennasr (3.443.556 DH), et la construction des pistes rurales de la commune d’un coût de 4.533.319 DH. • Le Centre régional d’investissement Fès-Meknès (CRI-FM) vient de lancer un appel à candidatures pour la sélection d’une promotion de 125 porteurs de projets à accompagner de bout en bout afin de bénéficier du financement INTELAKA. Initié dans le cadre du programme « AFWAJ » lancé en partenariat avec l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), la Fondation Création d’Entreprises du groupe Banque centrale populaire (FCEBP) et la Banque populaire régionale Fès-Meknès (BPR), cet appel cible particulièrement les porteurs d’idées ou de projets , la création de très petites entreprises, les auto-entrepreneurs, les coopératives et startups. Pour ce qui est des critères d’éligibilité, ils prévoient entre autres la réalisation du projet dans la région Fès-Meknès, l’adéquation profit/projet, outre un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions de DH.

Le Matin

• Risque d’impayés des entreprises : le Maroc, le pays le plus résilient en Afrique du Nord. Le Maroc demeure dans le club restreint des pays les plus résilients en Afrique, selon la nouvelle carte des risques-pays publiée par Coface. Malgré un «B», traduisant un risque assez élevé dans ce contexte de crise inédit, le Royaume conserve la meilleure note sur le continent derrière le Rwanda et aux côtés notamment du Kenya, du Botswana, de l’île Maurice et de la Côte d’Ivoire. En Afrique du Nord, le Maroc est toujours le premier de la classe dans le dernier baromètre de Coface (premier trimestre). Les évaluations de Coface (162 pays) se situent globalement sur une échelle de 8 niveaux de risque allant de A1 (risque très faible) à E (risque extrême).

• Le Parlement européen souligne le caractère stratégique des relations UE-Maroc. Le Parlement européen a souligné le caractère stratégique des relations entre le Maroc et l’Union européenne (UE) et recommandé davantage de soutien au Royaume. Dans un rapport de décharge de l’exécution du budget général de l’UE pour l’exercice 2019 adopté en plénière, le Parlement européen a estimé que les fonds alloués dans le cadre des programmes d’appui budgétaire et de l’instrument de voisinage ont donné lieu à des résultats positifs dans le cadre de la coopération avec le Maroc, «voisin et partenaire stratégique de longue date». Soulignant que la coopération de l’UE a contribué à la mise en œuvre des réformes au Maroc ce qui a eu un impact positif sur le développement socio-économique du pays, le rapport recommande de renforcer l’orientation de l’appui budgétaire sectoriel et d’améliorer la stratégie de dialogue politique avec le Royaume.

L’Economiste

• Tourisme/Aérien : 1,9 million de sièges sécurisés entre juin et août. La destination Maroc a sécurisé 1,1 million de nuitées contractées durant la période allant de juin à août prochains. Sur la même période, l’activité aérienne a sécurisé 1,9 million de sièges. Bien évidemment, il s’agit là de contrats signés avec des TO afin de maintenir une saisonnalité. Sauf que ces contrats restent, pour l’heure, tributaires de l’ouverture des frontières. «Aujourd’ hui, personne ne maîtrise le timing de la relance de l’industrie touristique… L’essentiel est que l’on soit prêt à repartir à tout moment», explique Adel El Fakir, DG de l’ONMT.

• Des inégalités de revenus au-dessus du tolérable. Les disparités de revenu sont élevées et dépassent même la moyenne tolérable. Estimée par l’indice de Gini, l’inégalité de revenu est de 46.4% alors que le seuil socialement tolérable est de 42%. L’enquête du Haut-commissariat au plan, réalisée avant le début de la pandémie, sur le revenu des ménages relève aussi que l’écart du revenu est de 45% en milieu urbain et de 44,5% en milieu rural. L’analyse de la concentration des revenus fait ressortir des écarts importants entre les catégories. Au niveau national, les 20% de la population les plus aisés détiennent plus de la moitié (53,3%) des revenus des ménages contre 5,6% pour les 20% les moins aisés. Il faut signaler que le revenu total des ménages est estimé annuellement à 767.142 millions de DH.

Libération

• Chambre des Conseillers: le dialogue social et les répercussions de la crise sanitaire au menu de la séance mensuelle, le 11 mai. « Le dialogue social et les mesures visant à atténuer les répercussions économiques et sociales de la crise de Covid-19 » est le thème retenu pour la séance mensuelle des questions relatives à la politique générale adressées au Chef du gouvernement, prévue le 11 mai prochain à la Chambre des conseillers. Un communiqué de la Chambre indique que le bureau du Conseil, réuni lundi sous la présidence de Abdelhakim Benchamach, s’est informé de la liste des textes législatifs soumis par la Chambre des représentants, et qui a été décidé de les transférer directement aux commissions permanentes ad hoc.

• Les universitaires, avocats, journalistes, et acteurs associatifs membres de la Plateforme Internationale de Défense et de Soutien au Sahara marocain, dénoncent avec la plus grande vigueur l’accueil du dénommé Brahim Ghali, chef d’un groupe mercenaire, par le gouvernement espagnol sur son territoire, sous une fausse identité, et avec un passeport diplomatique fourni par le gouvernement algérien au mépris de ses propres lois et du droit international. Les membres de la Plateforme, qui sont au nombre de 3.000 représentant 155 pays, rappellent que le dénommé Ghali est le chef d’un groupe armé séparatiste et terroriste dont la raison d’être est de porter atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, un Etat souverain, pour servir l’agenda hégémonique de l’Algérie.

Al Bayane

• Les parents appelés à respecter le calendrier national des vaccinations pour leurs enfants. Le ministère de la Santé a appelé les parents et tuteurs d’enfants à leur faire administrer toutes les doses de vaccins prévues par le calendrier national des vaccinations afin de leur offrir une protection contre les maladies graves qui peuvent mener au décès ou au handicap. Dans un communiqué à l’occasion de la semaine mondiale de vaccination, célébrée par le Maroc à l’instar du reste du monde, du 26 au 30 avril sous le thème « #lesvaccinsçamarche pour tous », le ministère relève que l’intérêt pour le vaccin de la Covid-19 « ne doit pas nous faire oublier l’importance des autres vaccins pour préserver la santé de tous et en particulier celle des enfants de moins de cinq ans ». Selon des estimations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les vaccins peuvent épargner la vie, chaque année, de deux à trois millions d’enfants à travers le monde, ajoute la même source.

• Procès à distance: 12.000 détenus retrouvent la liberté immédiatement après le prononcé du jugement. Les tribunaux ont statué à distance sur plus de 133.000 affaires, permettant la libération d’environ 12.000 détenus, immédiatement après le prononcé du jugement, à raison de 1.000 détenus par mois, a indiqué le Premier président de la Cour de cassation, président délégué du Conseil Supérieur du pouvoir judiciaire, Mohamed Abdennabaoui. Il s’exprimait lors d’une conférence nationale organisée par le ministère de la Justice sous le thème « Les litiges à distance et les garanties d’un procès équitable ». Le Maroc a pu se doter en quelques semaines d’une structure logistique adaptée pour le déroulement à distance des procès, et ce grâce à l’effort « considérable » consenti par les juges, les fonctionnaires des tribunaux et des parquets et les avocats, ainsi qu’à la contribution remarquable de certaines instances à l’amélioration des prestations électroniques, a-t-il relevé.

Al Massae

• E-commerce: un développement « exponentiel » au Maroc. Le secteur du e-commerce connait un développement exponentiel au Maroc grâce à la généralisation de l’accès à internet qui a largement contribué à son essor, a indiqué le président de la Commission commerce de la Fédération des métiers de la distribution des produits de grande consommation (TIJARA 2020), Said El Amrani. Intervenant lors d’un webinaire sous le thème « E-commerce au Maroc: Actualités et perspectives » organisé par Tijara 2020 en partenariat avec Portnet, El Amrani a relevé que la question du e-commerce aujourd’hui est « évidente » pour tout le monde, dans la mesure où les consommateurs sont pratiquement tous équipés d’outils à même de leur permettre d’être présents sur les différentes plateformes digitales.

• Tanger: deux récidivistes interpellés pour cambriolage d’une bijouterie. Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont interpellé deux individus aux antécédents judiciaires pour leur implication présumée dans le cambriolage d’une bijouterie. Les services de la police judiciaire, appuyés par les techniciens de la police scientifique et technique, ont effectué mercredi les procédures de constatation d’un vol à l’intérieur de la bijouterie, située au quartier Msala à Tanger, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Bayane Al Yaoum

• Covid-19: Baisse des cas positifs en deux semaines. Les cas d’infection à la covid-19 ont baissé de 4,2 % pendant les deux dernières semaines au Maroc, a indiqué mardi le chef de la division des maladies transmissibles à la direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, Abdelkrim Meziane Bellefquih. Présentant le bilan bimensuel de la situation épidémiologique dans le Royaume, le responsable a expliqué que cette baisse intervient après sept semaines de hausse consécutive, ce qui démontre l’efficacité des mesures préventives prises pour freiner la propagation du virus et leur respect par les citoyens. Cette tendance baissière a concerné huit régions du Royaume, alors qu’une augmentation a été enregistrée au niveau de Dakhla-Oued Eddahab (+135 %), Darâa-Tafilalet (+61,50%), Laâyoune-Sakia El Hamra (+44%) et l’Oriental (+25%), a-t-il précisé.

• Classement ‘’Times Higher Education 2021’’ : L’Université Moulay Ismail fait bonne figure. L’Université Moulay Ismail de Meknès (UMI) a fait cette année sa première entrée dans le palmarès du prestigieux classement mondial ‘’Times Higher Education 2021’’, qui classe les universités selon leur implication dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. L’UMI, qui a occupé la troisième position dans la réalisation des objectifs de développement durable à l’échelle nationale, se distingue particulièrement dans l’ODD7 « Énergie propre », dans lequel elle figure à la 24ème place mondiale, et dans l’ODD4 « la qualité de l’éducation » et l’ODD10 « réduction des inégalités », ainsi que l’ODD 16 « la paix et justice », où elle se classe première à l’échelle nationale, indique un communiqué de l’université.

Al Alam

• Berkane : Des conventions de partenariat pour promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes. Une réunion du Comité provincial de développement humain (CPDH) de la province de Berkane, tenue récemment, a connu la signature de trois conventions de partenariat visant la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes. La première convention portant sur la création d’un Centre d’incubation et d’innovation industrielle au profit des porteurs de projets et des jeunes entrepreneurs, a été signée entre le Comité provincial de développement humain et la Société de développement local (SDL) de Berkane «Marafik Berkane», tandis que la seconde convention concerne la gestion dudit Centre par la SDL de Berkane.

• Azilal : 15.208 ménages bénéficient de l’opération de soutien alimentaire « Ramadan 1442 ». Quelque 15.208 familles démunies bénéficient de l’Opération de soutien alimentaire « Ramadan 1442 », au niveau de la province d’Azilal, dont 14.694 relevant des zones montagneuses et rurales. Selon des données de la Délégation provinciale de l’Entraide nationale à Azilal, cette opération, organisée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, concerne les ménages des caïdats de Fetouaka (800), de Tanant (400), d’Ait Taguella (200), de Foum Jemaa (431), de Bzou (800) et de Beni Ayat avec 200 paniers.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• Maroc/SaoTomé: El Malki met en avant le rôle de la diplomatie parlementaire dans la promotion des relations bilatérales. Le président de la Chambre des Représentants, Habib El Malki, a mis en avant le rôle important que joue la diplomatie parlementaire dans la promotion des relations entre le Maroc et la République de Sao Tomé-et-Principe, au service des intérêts communs des deux peuples. El Malki, qui a eu mardi à Rabat des entretiens avec le président de l’Assemblée nationale de Sao Tomé-et-Principe, M. Delfim Santiago Das Neves, s’est félicité de la qualité de la coopération entre les deux institutions législatives, en particulier après la signature d’un mémorandum de coopération entre les deux institutions en 2019.

• Ministère de la Justice: Un projet de loi pour la numérisation des procédures civiles et pénales. Le ministre de la Justice Mohamed Benabdelkader a affirmé mardi que son département a préparé un projet de loi relatif à la numérisation des procédures civiles et pénales, soulignant que ce texte sera soumis au Conseil du gouvernement dans les prochaines semaines. S’exprimant lors d’une conférence nationale organisée par le ministère de la Justice sous le thème « Les contentieux à distance et les garanties d’un procès équitable », Benabdelkader a précisé que ce projet a été élaboré selon une approche participative et dans le droit fil des Hautes orientations royales contenues dans le message que SM le Roi Mohammed VI a adressé aux participants à la Conférence internationale sur la Justice, en 2019 à Marrakech.

Assahra Al Maghribia

• Chambre des conseillers: Appel à interagir positivement avec les plaintes déposées contre le dénommé Brahim Ghali. Les membres de la commission des affaires étrangères, de la défense nationale et des Marocains résidant à l’étranger à la Chambre des conseillers ont appelé, mardi, les autorités judiciaires espagnoles à interagir positivement avec les plaintes déposées par de nombreuses victimes contre le chef des séparatistes du « polisario », le dénommé Brahim Ghali et d’engager la procédure d’arrestation à son encontre. Dans un communiqué, au terme d’une réunion d’urgence consacrée aux développements de la question nationale, la commission a, au nom de l’ensemble de ses membres, déploré, tout en exprimant son étonnement profond, l’attitude de l’Espagne qui accueille sur son territoire le chef des milices séparatistes du « polisario », poursuivi pour des crimes de guerre et des atteintes graves aux droits de l’Homme.

• Bourita s’entretient avec son homologue saoudien. Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, mardi par visioconférence, avec le ministre des Affaires étrangères du Royaume d’Arabie saoudite, Son Altesse le Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah Al-Saoud. Au début de ces entretiens, les deux ministres se sont réjouis des relations solides de partenariat et de coopération entre les deux pays frères, grâce à la Haute sollicitude de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son frère le Serviteur des Lieux Saints le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud et à leur volonté de continuer à développer ces relations et de les hisser à de plus hauts niveaux, a indiqué le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger dans un communiqué.

Al Ahdath Al Maghribia

• Fête du travail: interdiction de toute célébration sur le terrain. Le gouvernement a décidé d’interdire toutes les célébrations sur le terrain à l’occasion de la Fête du travail, célébrée le 1er mai prochain, et ce pour éviter toute violation de l’état d’urgence sanitaire. Cette décision intervient suite aux appels lancés pour la célébration du 1er mai de manière présentielle sur la voie publique, et en application des mesures préventives prises pour préserver la santé des citoyennes et citoyens. Elle prend également en considération l’évolution de la situation épidémiologique dans le Royaume, notamment les risques que représentent les rassemblements dans les espaces publics.

• Ménages: un revenu annuel moyen de 91.933 DH en 2019. Le revenu annuel moyen par ménage au Maroc s’est établi à 91.933 dirhams (DH) en 2019, ce qui équivaut à un revenu mensuel moyen de 7.661 DH, ressort-il d’une enquête réalisée par le HCP. Ce revenu est de 98.483 DH en milieu urbain (8.207 DH par mois) et 77.600 DH en milieu rural (6.467 DH par mois), indique le HCP dans une note intitulée « Revenus des ménages: Niveaux, sources et distribution sociale », ajoutant que le revenu total des ménages marocains est estimé annuellement à 767.142 millions de dirhams.

Rissalat Al Oumma

• Sao Tomé-et-Principe déterminé à renforcer les liens de coopération avec le Maroc. Le président de l’Assemblée nationale de Sao Tomé et Principe, Delfim Santiago Das Neves, a réaffirmé, mercredi à Rabat, la détermination de son pays à renforcer les liens de coopération avec le Maroc, au service des intérêts des deux pays et peuples frères et amis. La République de Sao Tomé-et-Principe est « fortement engagée à consolider davantage la coopération avec le Royaume du Maroc dans les différents domaines, notamment sur les plans politique et diplomatique », a souligné Santiago Das Neves dans une déclaration à la presse, à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

• Accueil du dénommé Brahim Ghali : Le gouvernement espagnol n’a pas mesuré les conséquences de son attitude. Le gouvernement espagnol n’a pas bien mesuré l’ampleur des conséquences de sa décision d’accueillir le chef des séparatistes du polisario, le dénommé Brahim Ghali, poursuivi en Espagne pour des crimes de génocide, meurtre, torture et disparitions forcées, souligne le magazine espagnol « Atalayar ». « En accueillant le chef du polisario pour qu’il reçoive un traitement médical spécialisé en Espagne, le gouvernement de Pedro Sanchez risque de porter préjudice à la coopération anti-terroriste entre l’Espagne et le Maroc ; ce qui aurait des conséquences dangereuses sur la sécurité et la stabilité du pays », écrit, mardi, le magazine spécialisé dans les affaires du Maghreb.