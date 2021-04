Coronavirus: Premier décès en lien avec le vaccin AstraZeneca au Canada

Le Premier ministre québécois François Legault a annoncé, mardi, le décès d’une femme de 54 ans des suites d’une thrombose cérébrale, après avoir reçu une dose du vaccin d’AstraZeneca.

Il s’agit du premier cas du genre signalé au Canada où le vaccin a été officiellement accrédité.

« Je suis triste d’apprendre qu’une femme de 54 ans, en pleine forme, soit décédée parce qu’elle a été vaccinée », a déclaré François Legault lors d’une conférence de presse. « C’est un événement qui est rare. On a à peu près un risque de 1 par 100.000 doses », a souligné le directeur national de la Santé publique, Horacio Arruda, affirmant que c’est le premier décès de ce genre déclaré au Canada.

En dépit de ce décès, a-t-il dit, les autorités sanitaires continueront d’administrer le vaccin aux adultes de 45 ans.

Au total, quatre cas de complications liés au vaccin d’AstraZeneca ont été signalés au Québec, sur 400.000 doses, selon le ministre québécois de la Santé, Christian Dubé.

Plus de 1,1 million de doses du vaccin d’AstraZeneca ont été administrées au Canada, alors que le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a annoncé, la semaine dernière, que ce même vaccin pourrait être offert aux personnes âgées de 30 ans et plus.