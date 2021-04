HCP: Les ménages urbains font des rentrées plus conséquentes

Au Maroc, les inégalités des revenus sont plus élevées que celles des dépenses. C’est notamment ce qui ressort de la dernière enquête du HCP sur les « Revenus des ménages : Niveaux, sources et distribution sociale ».

“Le revenu total des ménages marocains est estimé annuellement à plus de 767 milliards de dirhams”, fait ressortir la dernière note du Haut-commissariat au plan parvenue à Hespress Fr. Les analystes de cette institution, décortiquant plus encore ce résultat, révèlent que les ménages urbains disposent d’un revenu total 2,8 fois plus élevé que celui de leurs homologues ruraux (respectivement de plus de 564 milliards de dirhams pour les premiers et de plus de 203 milliards de dirhams pour les seconds).

“Par ménage, le revenu annuel moyen s’établit à 91.933 DH, ce qui équivaut à un revenu mensuel moyen de 7.661 DH. Il est de 98.483 DH en milieu urbain, (8.207 DH par mois) et 77.600 DH en milieu rural (6 467 DH par mois)”, estime ainsi le HCP qui vient de publier les principaux résultats en attendant la deuxième partie sur les revenus des ménages qui sera diffusée prochainement.

Apportant plus de chiffres, les auteurs du document continuent donc d’expliquer :“50% des ménages à l’échelle nationale ont un revenu mensuel moyen supérieur à 5.133 DH, dont une moitié des ménages en milieu urbain avec 5.609 DH et une autre des ménages en milieu rural avec 4.237 DH”.

Plus encore, ils font état que par personne, le revenu annuel moyen est de 21.515 DH au niveau national, équivalent à 1.793 DH par mois ; soit 24.992 DH en milieu urbain (2.083 DH par mois) ; et 15.560 DH en milieu rural (1.297 DH par mois)”.

Distribution sociale des revenus des ménages

Et le tableau brossé par le département de Ahmed Lahlimi Alami s’obscurcit, rendant l’analyse de la concentration des revenus par tête en 2019 très mitigée aux niveaux des différentes catégories socio-économiques. En effet, le HCP met en relief dans le détail, qu’au niveau national, les 20% de la population les plus aisés détiennent plus de la moitié (53,3%) des revenus des ménages contre 5,6% pour les 20% les moins aisés.

“Avec un revenu annuel moyen par tête de 57.400 DH, les 20% de la population les plus aisés disposent d’un revenu environ 10 fois (9,6) de celui des 20% de la population les moins aisés (6.000 DH)”, relève la même source, notant qu’“En milieu urbain, le revenu annuel moyen par tête est de 65.070 DH pour les 20% les plus aisés contre 7.286 DH pour les 20% les moins aisés tandis qu’en milieu rural, il est de 40.700 DH pour la première catégorie contre 4.900 DH pour la seconde”.

De même, le HCP signale que le milieu urbain concentre les revenus les plus hauts, ajoutant que “les 10% de la population les plus aisés vivent avec un revenu annuel moyen par tête supérieur à 48.440 DH, soit 72,4% de plus que celui des 10% des ménages ruraux les plus aisés”.



En outre, les auteurs du document constatent par rapport à la pauvreté relative, qu’en 2019, la part des personnes à faible revenu est de 12,7% à l’échelle nationale, 6,8% en milieu urbain et 22,9% en milieu rural, ajoutant qu’au total, 4,5 millions de personnes sont pauvres à titre de pauvreté relative, dont les deux tiers (66,4%) résident en milieu rural. L’on indique également de même source que le niveau du revenu varie en fonction de plusieurs facteurs, en particulier les caractéristiques sociodémographiques du chef de ménage dont son âge.

A ce titre, ils tiennent à préciser que le revenu mensuel moyen a tendance à plus que doubler à l’âge de retraite, passant d’une moyenne mensuelle de 4 200 DH pour les 15-24 ans à 8 600 DH pour les 65 ans et plus.

En parallèle, l’analyse du HCP démontre la différence au niveau du sexe du chef de ménage, avec un revenu moyen de 5. 500 DH pour les ménages dirigés par une femme contre 8.200 DH pour ceux dirigés par un homme et au niveau d’éducation, avec un revenu mensuel moyen variant de 6.458 DH pour les ménages dont les chefs sont sans niveau scolaire à 14.281 DH pour les chefs de ménages ayant le niveau d’enseignement supérieur.

Et de faire connaître la catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage, dans la mesure où l’on peut distinguer 6 grands groupes, à savoir un revenu mensuel moyen de 17.040 DH pour les ménages dirigés par des responsables hiérarchiques de la fonction publique, directeurs et cadres de direction d’entreprises, cadres supérieurs et membres des professions libérales ; un revenu moyen de 8.257 DH pour les ménages dont les chefs sont des cadres moyens, des employés et des commerçants et intermédiaires commerciaux et financiers ; un revenu moyen de 7.819 DH pour les inactifs (retraités, rentiers, et autres) ; un revenu moyen de 7.370 DH pour les exploitants agricoles, pêcheurs, forestiers, chasseurs et travailleurs assimilés et les ouvriers agricoles ; un revenu moyen de 6.447 DH pour les conducteurs d’installations et de machines, les artisans et les ouvriers qualifiés et un revenu moyen de 4.720 DH pour le sixième groupe qui inclut les manœuvres non agricoles, les manutentionnaires et travailleurs des petits métiers et les chômeurs n’ayant jamais travaillé.

“En somme, trois catégories socioprofessionnelles du chef de ménage disposent d’un revenu supérieur au revenu moyen : les responsables hiérarchiques, les directeurs et cadres administratifs d’entreprises, les cadres supérieurs et membres des professions libérales, les cadres moyens, employés, commerçants et intermédiaires commerciaux et financiers et les rentiers, retraités et autres inactifs”, conclut le HCP, tout en précisant que cette enquête, qui couvre l’ensemble du territoire national et des couches sociales, a été réalisée du premier décembre 2019 à fin mars 2020 auprès d’un échantillon de 3 290 ménages, échappant ainsi aux effets de la pandémie COVID-19.