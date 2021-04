Ligue des Champions : Bras de fer entre le PSG et Manchester City

Après une première soirée des demi-finales la Ligue des Champions, marquée par le nul entre le Real Madrid et Chelsea, c’est au tour de Manchester City et du Paris Saint-Germain d’entrer dans la danse, ce mercredi 28 avril, et le moindre que l’on puisse dire c’est que le suspense est à son comble.

Qui de Manchester City ou le Paris Saint-Germain décrochera une place en finale? Les deux équipes sont égales sur papier et ce sera un bras de fer sur les deux jambes. City a fait de son mieux cette saison, tout comme le PSG ces derniers temps.

Les équipes verrouillent les cornes mercredi au Parc des Princes et il est juste de dire que les deux équipes sont attendues depuis longtemps pour un titre de Ligue des Champions.

Après avoir remporté son premier trophée de la saison dimanche en finale de la Coupe de la Ligue, City entame le plus gros match de sa campagne contre le PSG en demi-finale de la Ligue des champions.

Proche du titre de Premier League, Pep Guardiola et ses joueurs se concentreront désormais sur la défaite des stars du PSG, à commencer par le match aller de ce soir à Paris. Les champions de France sont actuellement impliqués dans une bataille pour le titre de Ligue 1 avec Lille et Monaco, mais le prix dont ils ont toujours rêvé est la Ligue des champions.

City et le PSG dominent tous les deux au niveau national mais n’ont jamais remporté le plus grand prix d’Europe, garantissant que ce sera un match de Ligue des champions intense et passionnément disputé.

La partie française s’attend à avoir Kylian Mbappe dans l’alignement malgré une peur de blessure lors de son dernier match de Ligue 1 contre Metz. Pochettino peut se soulager du retour de Keylor Navas après qu’il se soit blessé à l’épaule en quart de finale contre le Bayern.

Pour sa part, Guardiola n’a aucun souci de blessure, et John Stones est en mesure de revenir en Europe tout en purgeant une suspension de carton rouge au niveau national.