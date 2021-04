Revue de presse quotidienne de mercredi 28 avril 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce mercredi 28 avril 2021

Le Matin :

• Le président de l’Assemblée nationale de Sao Tomé et Principe, Delfim Santiago Das Neves, a réitéré le soutien indéfectible de son pays à la marocanité du Sahara et le ferme engagement de cette institution législative en faveur du Royaume pour défendre ses causes nationales dans les différents foras internationaux. « Le Maroc peut compter sur l’Assemblée nationale de Sao Tomé et Principe pour défendre sa première cause nationale et ses intérêts dans les différents forums internationaux », a souligné M. Das Neves dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, tout en réaffirmant la position de l’Etat santoméen reconnaissant l’intégrité territoriale du Royaume.

• L’Espagne couvre « un fugitif de la justice, responsable du meurtre et de la torture de citoyens espagnols ». Plusieurs sites d’information en Amérique Latine s’étonnent de voir que le gouvernement espagnol accueille sur son territoire « un fugitif de la justice espagnole (le dénommé Brahim Ghali), responsable du meurtre et de la torture de citoyens espagnols ». Ainsi, l’agence de presse « Alternative presse Agency » écrit que le gouvernement du socialiste Pedro Sánchez a « mis de côté les lois espagnoles » en accueillant sur son territoire le dénommé Brahim Ghali, porteur d’un faux passeport avec le nom de « Mohamed Benbatouch ». La même source rappelle que même si le gouvernement socialiste a invoqué « des raisons strictement humanitaires » pour se justifier, le dénommé Ghali est accusé par l’Audience Nationale espagnole (plus haute juridiction en Espagne) « de crimes de génocide, meurtre, torture et disparitions forcées contre des sahraouis de nationalité espagnole détenus dans les camps algériens de Tindouf ».

L’Economiste :

• Fès-Meknès : un nouvel appui financier pour les entrepreneurs. Vous êtes un porteur de projet, une entreprise naissante ou jeune entreprise d’une durée d’existence égale ou moins de 5 ans, et ayant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions de DH. Le programme Afwaj, premier programme intégré d’accompagnement des porteurs de projets dans la région de Fès-Meknės, s’adresse à vous. Lancé, vendredi dernier, par le Centre régional d’Investissement Fès-Meknės (CR) en partenariat avec l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC), la Fondation Afwaj Création d’Entreprises du Groupe Banque Centrale Populaire (FCE) et la Banque Populaire Régionale Fès-Meknès (BPR), Afwaj vient renforcer le dispositif d’accompagnement existant dans le cadre du Programme Intégré d’Appui et de Financement de l’Entrepreneuriat (PIAFE) lancé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant notamment à faciliter l’accès au financement, à réduire les couts du crédit et à simplifier les procédures.

• Berkane : accompagnement sur mesure pour les jeunes pousses. Les actions d’accompagnement en faveur des jeunes entrepreneurs se multiplient au niveau de la province de Berkane. Les dernières en date se rapportent à la création d’un Centre d’incubation et d’innovation industrielle, d’une convention de gestion et l’accompagnement et d’un appui spécifique aux jeunes entrepreneurs agricoles. Les deux premières sont pilotées par le Comité provincial de développement humain (CPDH) et la Société de développement local Marafik Berkane», alors que la troisième engage la Direction régionale de l’agriculture, l’Office du conseil agricole et l’Association des jeunes entrepreneurs. Cet accompagnement multiple a pour but d’augmenter les chances de réussite des projets pilotés par les jeunes. Il compte également ancrer l’entrepreneuriat industriel et l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs au niveau provincial.

Maroc le Jour :

• Le Maroc « pleinement engagé » à contribuer au succès de l’Expo 2020 Dubaï. Le Maroc est pleinement engagé à contribuer au succès de l’Exposition Universelle Dubaï 2020, a affirmé, à Dubaï, Mme Nadia Fattah Alaoui, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale. Mme Fattah Alaoui, « qui a eu l’honneur d’être nommée par SM le Roi Mohammed VI, en tant que déléguée générale du pavillon marocain à l’Exposition Universelle Dubaï 2020 » a eu des entretiens à Dubaï avec la ministre d’Etat aux affaires de coopération internationale aux Émirats arabes unis et directrice générale de l’exposition, Reem Bint Ibrahim Al Hashem, au cours de laquelle elle a souligné « le plein engagement » du Maroc à contribuer au succès de cet événement mondial, indique un communiqué du ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale. Lors de cette entrevue, la ministre marocaine a rappelé les liens historiques liant le Maroc et les Émirats arabes unis, qui ont été significativement approfondis sous le sage leadership de SM le Roi Mohammed VI, de SA Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane et de SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abu Dhabi.

• L’ADD lance une nouvelle version du Parapheur Électronique. L’Agence de Développement du Digital (ADD) a annoncé le lancement d’une nouvelle version de la plateforme de dématérialisation du processus de traitement du courrier au sein des administrations et établissements publics, Parapheur Électronique, qui porte désormais le nom de « E-Parapheur ». « Dans le cadre de ses missions d’accompagnement des organismes publics dans leur processus de transformation digitale, l’ADD offre aux utilisateurs de l’ancienne version du Parapheur Electronique, une nouvelle plateforme ‘E-Parapheur’ avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations (ergonomie, design, évolution technique) », indique un communiqué de l’ADD. Cette amélioration a pour but d’assurer une meilleure utilisation des fonctionnalités de la plateforme, en faveur des administrations et établissements publics, ajoute la même source.

Aujourd’hui le Maroc :

• Le Maroc a un déficit de 32.522 médecins. Le système de santé est confronté à deux obstacles majeurs, à savoir un manque de financement et une pénurie importante de médecins et d’infirmiers. Chiffres à l’appui, le ministre de la santé, Khalid Ait Taleb, a révélé au Parlement que 50,7% des dépenses de santé sont supportées par les familles alors que selon les normes internationales, le taux ne doit pas dépasser les 25%. Le ministre a aussi pointé du doigt le faible financement des assurances et des mutuelles, qui ne dépasse pas 25%. Le budget alloué au secteur reste faible. Il ne dépasse pas 6% du budget général de l’Etat, alors que l’OMS recommande un taux de 12%. Le système souffre d’un manque crucial de ressources humaines et d’un déséquilibre régional dans la répartition des ressources humaines. Le ministre a fait savoir à ce sujet que le Maroc a un déficit de 97.566 professionnels de santé dont 32.522 médecins et 65.044 infirmiers.

• Settat: destruction de 162 kg de gâteaux et chocolat impropres à la consommation. Les opérations de contrôle menées lundi par la commission provinciale mixte de Settat ont permis la saisie et la destruction de 162 kg de gâteaux et chocolat impropres à la consommation. La commission provinciale a saisi ces produits, qui étaient destinés à la distribution aux petits commerçants, dans un dépôt consacré à la conservation et le stockage de ces produits situé au lotissement « Al Manar ». Les opérations de contrôle menées par la commission provinciale mixte de Settat ont permis, durant la première semaine du mois de Ramadan, la constatation de 13 infractions portant notamment sur le défaut d’affichage des prix, la saisie et la destruction de 121 kg de produits alimentaires impropres à la consommation.

Al Bayane :

• Covid-19: Les autorités publiques veillent à préserver la santé des citoyens. Les autorités publiques veillent à la préservation de la santé des citoyens autant qu’elles se soucient de la protection du système social et économique contre l’impact de la situation sanitaire exceptionnelle due à la Covid-19, a affirmé le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb. Le responsable répondait à deux questions centrales à la Chambre des représentants sur « le couvre-feu nocturne durant le mois du Ramadan ». Conscientes de l’impact de la situation sanitaire actuelle et ses répercussions sur les plans sécuritaire, sanitaire et social, les autorités publiques œuvrent à préserver la santé des citoyens et à protéger le système social et économique national, a-t-il indiqué.

• Le Chef de gouvernement Saad Dine El Otmani a présidé à Casablanca, la cérémonie de remise à la catégorie des Adouls, des premières attestations pour bénéficier des indemnités du régime de la protection sociale pour les catégories des professionnels et travailleurs indépendants et personnes non-salariées qui exercent une activité libérale. Au cours de cette cérémonie qui s’est déroulée au siège de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), El Otmani a remis des attestations à plusieurs bénéficiaires marquant ainsi l’opérationnalisation effective du chantier de la généralisation de la protection sociale. Il a de même souligné l’importance cruciale du chantier de la protection sociale, mettant l’accent sur les discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et les Hautes orientations royales couronnées par le lancement par le Souverain de la mise en œuvre du projet de généralisation de la protection sociale et la signature des premières conventions y afférentes.

L’Opinion :

• L’USMBA de Fès fait son entrée dans le classement ‘’Times Higher Education Impact 2021’’. L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès a fait son entrée dans le palmarès du prestigieux classement ‘’Times Higher Education Impact Rankings 2021’’, qui classe les universités selon leurs implications dans la mise en place des 17 objectifs de développement durable (ODD) instaurés par les Nations Unies. L’USMBA a obtenu de ‘’bons scores’’ dans les quatre objectifs qu’elle a choisis pour 2021, en l’occurrence ‘’pas de pauvreté’’, ‘’bonne santé et bien-être’’, ‘’énergie propre et d’un coût abordable’’ et ‘’partenariats pour la réalisation des objectifs’’, indique un communiqué de l’Université.

• Taza : La généralisation de l’enseignement préscolaire cible plus de 8.200 enfants. Le programme de généralisation de l’enseignement préscolaire dans la province de Taza cible 8.220 élèves, dont 98pc du monde rural. Selon des données présentées lors d’une réunion du comité de suivi et de coordination du programme de généralisation de l’enseignement préscolaire à Taza, tenue récemment, ces élèves se répartissent sur 300 douars de différentes communes de la province. Le programme prévoit la construction de 301 unités d’enseignement préscolaire durant la période 2019-2022 avec un coût global d’environ 75 millions de DH.