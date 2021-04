Pollution du Bouregreg : Aziz Rabah cible la décharge d'Oum Azza

Le sujets des produits toxiques déversés dans la vallée du Bouregreg depuis des mois s’est invité au sein de l’Hémicycle, ce mardi. Le ministre de l’environnement, Aziz Rabah, a été interpellé sur ce problème par le parlementaire de la Fédération de la gauche démocratique (FGD), Omar Balafrej.

En réponse à la question du député de la gauche, le ministre Pjdiste a révélé que selon les analyses faites et les enquêtes réalisés, la cause de la pollution de l’Oued Bouregreg est le lixiviat émanant de la décharge d’Oum Azza qui s’est déversée sur le fleuve. Une nouveauté ? Pas du tout.

En effet, les conseillers de la FGD avaient tiré la sonnette d’alarme à plusieurs reprises sur la pollution que connait la vallée à cause justement du centre d’enfouissement et de valorisation (CEV) d’Oum Azza, d’où s’échappait le liquide dû à la compression des ordures stockées pendant des années qui est le lixiviat ou encore les rejets d’eaux usées provenant des villes de Salé et Ain Aouda.

Cette décharge est située à 30 kilomètres à l’est de la capitale, et traite environ 850.000 tonnes de déchets par an, en provenance de 13 communes de la région de Rabat-Salé-Kénitra.

Les même conseillers de la FGD avaient même mis en garde contre « les effets désastreux de la mauvaise gestion du liquide des ordures de la décharge d’Oum Azza », et ont imputé la responsabilité de cette catastrophe environnementale à l’établissement de coopération intercommunale «Al Assima», qui couvre les communes de Rabat, Salé et Témara, et dont la plupart sont gérés par les élus du Parti de la justice et du développement (PJD).

Pour revenir à la réponse du ministre de l’environnement Aziz Rebbah, le responsable gouvernemental a ainsi livré quelques précisions dans sa réponse sur les recommandations faites pas la commission technique. Celle-ci, appelle à la mise en place de plusieurs mesures urgentes notamment des projets d’assainissement et de développement des infrastructures dans les quartier où les eaux usées se déversent dans le Bouregreg.

De plus, la commission a aussi préconisé de renforcer la décharge existante d’Oum Azza par la mise en place de bassins de stockage de lixiviat sur place afin de le traiter. D’ailleurs, ce liquide reste un vrai danger pour l’environnement il contient des matières organiques toxiques à forte concentration et des métaux lourds toxiques qui nuisent considérablement à la sécurité des humains, de l’eau et de tous les êtres vivants qui entrent en contact avec.

Cette pollution au niveau de la vallée du Bouregreg a fortement affecté les pêcheurs traditionnels opérant sur ses rives, et mis en colère certains des citoyens vivant à proximité, en raison de la propagation d’odeurs désagréables.

Selon des photos prises sur place par Hespress, la pollution a altéré la couleur de l’eau de la vallée du Bouregreg, et ce, à proximité de projets géants, comme le Grand Théâtre et la Tour Mohammed VI.