Pas de rassemblement cette année pour le 1er mai

La fête du Travail ne sera pas célébrée publiquement cette année à cause de la situation épidémiologiques actuelle. Le gouvernement a interdit tout rassemblement pour le 1er mai.

L’exécutif marocain a décidé d’interdire tous les rassemblements dans le pays et a communiqué spécialement autour de la Fête du Travail connue pour ses manifestations organisées entre autres par les organisations syndicales. Mais la décision ne concerne pas uniquement cette fête.

C’est en anticipation des festivités du 1er mai prévues mardi, que le gouvernement marocain a interdit les manifestations qui violent les dispositions de l’état d’urgence sanitaire.

Dans un communiqué, le gouvernement répond aux appels lancées à célébrer la journée sur la voie publique en rappelant que les citoyens se doivent de respecter les mesures préventives décidées par les autorités sanitaires et qui interdisent les rassemblements synonymes de nouveaux foyers de contamination.

Ainsi, le gouvernement exhorte l’ensemble des parties, à savoir les centrales syndicales et les citoyens, à poursuivre les efforts déployés et à respecter toutes les directives annoncées et les mesures décidées par le gouvernement comme cela fut le cas l’année dernière.

Et de rappeler que les rassemblements sont risqués et ont un effet considérable sur l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays. Le gouvernement appelle ainsi les parties concernées à préserver les résultats positifs réalisés dans la lutte contre cette pandémie.

Cette interdiction de rassemblement en vue du 1er mai intervient au lendemain d’une décision similaire de la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra qui répondait à des appels relayés sur les réseaux sociaux pour organiser un sit-in ce mardi devant le siège du Parlement dans la capitale.

La Wilaya avait indiqué à ce titre que tout attroupement ou rassemblement sur la voie publique représentait « une violation de l’état d’urgence sanitaire » et était une menace pour la sécurité des citoyens.

Et de citer également que cette interdictoin s’inscrit dans le cadre des mesures préventives adoptées par le gouvernement pour endiguer la propagation de la pandémie avec la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 mai 2021.