Coupe arabe 2021 : Le Maroc en compagnie de l'Arabie saoudite

Le tirage au sort de la Coupe Arabe de la FIFA, Qatar 2021 s’est déroulé ce 27 avril 2021 à l’opéra Katara de Doha. Qualifié, le Maroc affrontera l’Arabie Saoudite dès la phase de groupe.

Le Maroc affrontera l’Arabie saoudite, le vainqueur entre la Jordanie et le Soudan du Sud et le vainqueur entre la Palestine et les Comores lors du premier tour de la Coupe arabe des Nations de la FIFA, qui se tiendra au Qatar du 1er au 18 décembre 2021.

Les neuf équipes les mieux classées – dont le Qatar, pays hôte – participeront à la compétition finale aux côtés des sept vainqueurs de la compétition préliminaire. Les 16 équipes ont été réparties dans les quatre groupes suivants :

Groupe A : Qatar, Irak, Q1 et Q4

Groupe B : Tunisie, Émirats Arabes Unis, Syrie et Q5

Groupe C : Maroc, Arabie Saoudite, Q3 et Q6

Groupe D : Algérie, Égypte, Q2 et Q7

Les premiers et deuxièmes de chaque groupe se qualifieront pour la phase à élimination directe, qui comprendra des quarts de finale, des demi‑finales, le match pour la troisième place et la finale. Les matches se tiendront dans six stades de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 qui seront confirmés ultérieurement.

La compétition sera l’occasion de tester les installations et les opérations à un an de la première Coupe du Monde de la FIFA.