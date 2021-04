Coronavirus: Plus besoin de porter de masque pour les vaccinés aux Etats-Unis

Les Américains vaccinés n’auront plus à porter de masque lors de réunions en petit groupes, a annoncé une responsable des autorités sanitaires. Les vaccinés pourront également côtoyer des gens non vaccinés sans porter de masque.

Selon Rochelle Walensky la directrice des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), les personnes vaccinées n’auront plus besoin de porter de masques en petits comités.

« Si vous êtes entièrement vaccinés et que vous voulez participer à un petit rassemblement avec des gens qui sont vaccinés et non vaccinés (..) les données scientifiques montrent (…) que vous pouvez le faire en toute sécurité, sans masque », a-t-elle annoncé lors d’un conférence de presse.

Toutefois, cette autorisation à enlever son masque dans les espaces publics est conditionnée. « Nous continuons à recommander le port du masque dans des endroits en extérieur très fréquentés, comme des stades pleins ou des concerts », a nuancé la responsable de la principale agence fédérale de santé publique aux Etats-Unis.

Cet allègement des restrictions et mesures liées à la pandémie du coronavirus dans le pays s’expliquent par des nombres de contaminations et décès quotidiens à la baisse enregistrés ces derniers jours dans le pays le plus touché au monde par la pandémie.

« Aujourd’hui est un autre jour où nous pouvons faire un pas pour revenir à l’état normal des choses », a estimé la responsable. Le président américain Joe Biden également s’est félicité des récentes statistiques dans le pays.

« C’est très simple: si vous êtes vacciné, vous pouvez faire plus de choses, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur », a-t-il déclaré depuis la Maison Blanche. « Nous avons encore un long chemin à parcourir (…) mais nous avons fait des progrès extraordinaires », a-t-il affirmé.

Seules les personnes entièrement vaccinées peuvent ôter leur masque en public, a souligné Rochelle Walensky, expliquant que ces personnes sont celles qui ont reçu la deuxième dose de vaccin et attendu 2 semaines.

Aux Etats-Unis, la vaccination continue son avancement depuis la nouvelle administration Biden. Aujourd’hui 42,5% de la population américaine, estimée à 140 millions de personnes, a déjà reçu au moins une dose de vaccin.