JAZZDAY : La Journée internationale du Jazz en célébration au Maghreb

Le 30 avril de chaque année, la Journée internationale du Jazz vient rappeler l’importance artistique du jazz, ses racines et son impact mondial sur le développement culturel. Un évènement désignée en 2011 par l’UNESCO.

Dans le cadre du programme « La Musique comme moteur du développement durable au Maroc et en Tunisie », le bureau de l’UNESCO pour le Maghreb, Anya et la Fondation Hiba ont organisé à cette occasion une résidence d’artistes, qui a permis la production d’une œuvre musicale liée au jazz, qui sera diffusée le 30 avril 2021, au terme d’une session de débats en ligne.

Le violoniste renommé Zied Zouari et l’aoudiste et musicologue Hamdi Makhlouf de Tunisie ont été en résidence au Studio Hiba à Casablanca avec Amine Bliha et Habiba Ryahi, deux artistes marocains largement reconnus pour leur pratique des percussions et du qanun fait savoir les organisateurs de l’évènement dans un communiqué.

Le 30 avril, Journée internationale du Jazz, sera l’occasion pour ces artistes de présenter le travail qu’ils ont produit lors de la résidence. Cette représentation aura lieu au terme d’une conférence-débat, où plusieurs artistes et professionnels du jazz et plus largement de la musique improvisée seront invités à discuter autour du sujet « Quelle est la place du jazz et des musiques improvisées au sein des musique actuelles au Maghreb ? ».

Un sujet qui permettra d’évoquer tour à tour la question de la pratique actuelle du jazz et de la musique improvisée mais aussi les moyens dont disposent les artistes de jazz aujourd’hui pour se produire, entre festivals et digital souligne la même source.

L’ensemble des activités proposées se fera en ligne, sur les réseaux sociaux d’Anya et de la Fondation Hiba (Facebook et Youtube) et restera par la suite disponible sur ces canaux de communication. Ces évènements seront gratuits, assure les organisateurs notant que plus d’informations seront communiquées à l’approche du 30 avril 2021, quant à la démarche à suivre pour accéder à ce programme.