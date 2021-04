UE : sofagate, ou la couleuvre toujours pas avalée

Vingt jours après le « Sofagate », l’évènement qui avait vu la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors de sa visite conjointe avec le chef Conseil européen, Charles Michel en Turquie, isolée debout dans le salon présidentiel, alors que ce dernier et le président turc Recep Tayyip Erdogan étaient assis, la couleuvre ne semble toujours pas avoir été avalée.

« Je suis la première femme à présider la Commission européenne. Je suis la présidente de la Commission. Et j’espérais être traitée comme telle lorsque je me suis rendue en Turquie il y a deux semaines », a-t-elle commencé. « Mais cela n’a pas été le cas, et c’est arrivé parce que je suis une femme », a renchéri la présidente de l’exécutif communautaire. Pourtant Charles Michel avait avancé d’autres arguments quelques minutes plus tôt en parlant d’un « incident protocolaire », rappelant que ses services n’avaient pas eu accès à la salle avant la rencontre et que la Commission n’avait envoyé personne sur place afin d’exiger une troisième chaise.

Les deux présidents étaient priés de venir s’expliquer quant à ce sofagate, devant le Parlement sur le fiasco du déplacement dans la capitale turque caractérisé par le spectacle lamentable de la relégation de la femme sur un canapé. C’était là, le reflet bien piètre d’une Europe affaiblie par des rivalités de personnes. Aussi, durant plus de deux heures, lundi soir, les présidents des deux institutions européennes se sont fait face de part et d’autre du pupitre de la session plénière, dans un hémicycle quasi vide, pour raison sanitaire. Et si de nombreux eurodéputés, sur place ou par liaison vidéo, ont apporté leur soutien à la présidente de la Commission cela n’a pas été le cas de Charles Michel, qui n’aura obtenu aucun réconfort, subissant même un flot de formules ironiques , genre « Vous avez été du mauvais côte de la chaise » ou encore un « Nous sommes tous Ursula » de l’illustre catalan Puigdemont.

Le président du Conseil européen, qui n’avait pas fait un geste pour lui assurer un meilleur traitement lors de la visite à Ankara s’était ensuite justifié de n’être pas intervenu en cédant sa place à Mme von der Leyen ou en exigeant une troisième chaise : il ne souhaitait « pas créer un incident politique [qu’il a] pensé plus grave encore ». Ursula von der Leyen, s’est lancée dans un vibrant plaidoyer pour les droits des femmes, en Turquie et ailleurs, pour l’égalité́ des genres, tous confondus, la non-discrimination, le non au racisme. L’incident n’est pas protocolaire a-t-elle dit, « il touche nos valeurs au plus profond » et montre que « le chemin est encore long avant l’égalité́ ». Plusieurs eurodéputées ont témoigné́ du sexisme ambiant en politique.

A l’issue du débat de ce sofagate dont l’UE se serait volontiers passé, la présidente de la Commission a remercié les élus pour « les mots de soutien, les encouragements » recueillis. Charles Michel quelque peu honteux et confus et jurant que l’on ne le reprendrait plus, a dit qu’il est « aussi papa de deux petites filles » et qu’il « rêve d’une Europe où l’égalité́ » sera réalité. Et de tirer comme « leçon » de ce débat « sincère » et… « rugueux », la détermination à redoubler d’efforts pour agir contre les discriminations.