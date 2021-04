L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et ses partenaires ont appelé à une action pour renforcer la vaccination contre des maladies telles que la rougeole et la polio dans le monde après que la pandémie du coronavirus a gravement perturbé l’accès à ce qui était devenu des vaccins de routine.

«Si nous voulons éviter de multiples flambées de maladies mortelles comme la rougeole, la fièvre jaune et la diphtérie, nous devons nous assurer que les services de vaccination de routine sont protégés dans tous les pays du monde», a déclaré à deux reprises le directeur général de l’OMS, Tedros Ghebreyesus. webinaire hebdomadaire sur le coronavirus.

L’enquête de l’OMS a révélé qu’au moins 60 campagnes de vaccination de masse dans 50 pays étaient actuellement suspendues, mettant environ 228 millions de personnes, pour la plupart des enfants, à risque de maladies graves évitables. Plus de la moitié des pays touchés se trouvent en Afrique.

Les programmes de vaccination contre la rougeole, l’une des maladies les plus contagieuses au monde, représentent 23 des campagnes reportées, touchant environ 140 millions de personnes.

Alors que les services de vaccination ont commencé à se remettre des perturbations causées par la Covid-19, des millions d’enfants restent vulnérables aux maladies mortelles, ont averti l’OMS, l’agence des Nations Unies pour l’enfance, l’UNICEF et l’Alliance du Vaccin Gavi. Ils ont déclaré que la Semaine mondiale de la vaccination montre comment les vaccinations aident à améliorer la santé de tous, partout.

«Les vaccins sont l’une des inventions les plus puissantes et les plus transformatrices de l’histoire. De nouveaux vaccins continuent de repousser les frontières de la maladie. Au cours des 15 dernières années, de nouveaux vaccins ont été approuvés pour prévenir le cancer du col de l’utérus, le paludisme et Ebola », a déclaré Tedros.

Henrietta Fore, la directrice générale de l’UNICEF, a déclaré que la pandémie avait aggravé la situation, provoquant la non-vaccination de millions d’enfants supplémentaires.

«Même avant la pandémie, il y avait des signes inquiétants que nous commençons à perdre du terrain dans la lutte contre les maladies infantiles évitables, 20 millions d’enfants manquant déjà les vaccinations critiques», a-t-elle déclaré.

« Maintenant que les vaccins sont au premier plan des préoccupations de tous, nous devons maintenir cette énergie pour aider chaque enfant à rattraper ses vaccins contre la rougeole, la polio et d’autres vaccins. Nous n’avons plus de temps à perdre. Un terrain perdu signifie des vies perdues », a-t-elle ajouté.