L'Arabie Saoudite annonce la destruction d'un navire piégé télécommandé dans la mer Rouge

Le ministère de la Défense saoudien a annoncé, mardi, l’interception et la destruction d’un navire piégé télécommandé, dans les eaux de la mer Rouge.

« Un navire piégé télécommandé a été intercepté et détruit vers 06h40 de ce matin », a déclaré le porte-parole du ministère, le général de brigade Turki Al-Maliki, dans un communiqué cité par l’agende de presse saoudienne (SPA).

Al-Maliki a également souligné que les unités maritimes ont pu détecter le mouvement du navire piégé télécommandé dans les eaux de la mer Rouge près de Yanbu, ajoutant qu’il a été détruit selon les « règles d’engagement ».

Les investigations se poursuivent par les autorités pour avoir plus de détails sur cette tentative hostile et en déterminer la partie responsable, a-t-il fait remarquer. Le ministère de la Défense prend et met en œuvre des mesures strictes contre toute tentative hostile ciblant les installations économiques, a précisé la même source.