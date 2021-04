Depuis le début de son mandat, le gouvernement veille à la mise en œuvre d’une série de mesures pour préserver le pouvoir d’achat des citoyens et réduire les disparités sociales, ressort-il d’un rapport sur le bilan de l’Exécutif au titre de la période 2017-2021.

« Ces mesures, fruit d’un dialogue social « réussi », ont concerné de larges catégories de familles pauvres, en situation de précarité ou de la classe moyenne », relève le rapport.

Selon la même source, « ces dispositions ont ainsi permis de soutenir le pouvoir d’achat de la classe ouvrière, de régulariser la situation de catégories sectorielles de fonctionnaires, en favorisant une augmentation notable dans les salaires de la fonction publique, l’appui continu des produits de base et le contrôle des prix ».

Ces actions ont également permis d’alléger les dépenses sanitaires, les taux de pauvreté absolue et de précarité, tout en réduisant les disparités sociales, ainsi que d’améliorer le niveau de vie des familles marocaines en préservant leur pouvoir d’achat durant la crise sanitaire.

Dans ce sens, le document indique qu’une pléiade de mesures ont été prises au profit des salariés du secteur privé et les fonctionnaires de l’Etat, notamment l’augmentation générale entre 400 et 500 DH des salaires des fonctionnaires selon le grade, répartie sur trois tranches, dont la dernière a été déboursée en janvier 2021. En vertu de cet accord, le coût global des engagements relatifs aux fonctionnaires de l’Etat a atteint près de 14,25 milliards de dirhams.

Il a été procédé aussi à l’augmentation de 10 % des salaires dans les secteurs de l’industrie, du commerce, des services et de l’agriculture, à l’augmentation des allocations familiales (100 Dhs par enfant sur trois), et ce à partir de juillet 2019 au profit des fonctionnaires de l’Etat et les salariés du secteur privé. Il y a lieu de mentionner l’amélioration des conditions d’avancement et de promotion pour des catégories de fonctionnaires selon l’échelle et le secteur.

Régularisation de la situation financière des infirmières

Dans le cadre du dialogue social, le rapport fait observer que le Gouvernement a interagi avec un certain nombre de revendications sectorielles, ce qui a abouti notamment à la régularisation de la situation financière de plus de 12.000 infirmières et infirmiers pour une enveloppe d’environ 250 millions de dirhams, ainsi que de la situation des fonctionnaires qui ont été embauchés pour la première fois aux échelles 7 et 8.

Le Gouvernement a tenu également à soutenir le pouvoir d’achat de certaines catégories vulnérables, ou de celles qui méritent un soutien particulier à certaines étapes de leur vie, avec la pension minimale de retraite, à compter du 1er janvier 2018, à 1.500 DH, accru les revenus des accidents de travail et des maladies professionnelles et continué à appuyer certaines catégories sociales telles que les veuves, les orphelins, les femmes divorcées négligées et leurs enfants qui bénéficient du Fonds d’appui à la cohésion sociale.

Les étudiants ne sont pas en reste puisqu’il s’agit aussi de l’augmentation des bourses universitaires qui bénéficient également aux stagiaires de la formation professionnelle depuis 2018, outre la généralisation du programme « Tayssir » visant à lutter contre la déperdition scolaire des élèves jusqu’au collège, l’appui continu aux produits de base et le contrôle des prix.

Par ailleurs, le rapport indique qu’en soutien au pouvoir d’achat des citoyens, le Gouvernement a adopté une politique volontariste pour alléger les dépenses liées aux médicaments, concrétisée notamment par la baisse des prix de près de 1.500 médicaments des plus consommés et qui sont destinés au traitement de quelques maladies graves et chroniques.

Concernant le niveau de vie des familles marocaines, il a connu une amélioration notable durant les dernières années et jusqu’à l’année 2019, selon un rapport HCP publié en mars 2021 sur l’évolution du niveau de vie des familles marocaines et l’impact de la pandémie du covid-19 sur les disparités sociales, cité dans le document.