Club Med Agadir : Une page de l'histoire se tourne

Le Club Med d’Agadir, un des villages mythiques du Club, construit en 1965, après plus d’un demi-siècle de loyaux et joyeux services, a mis les clés sous le paillasson. Le Village d’Agadir, doté de 374 chambres, soit 782 lits était le premier club en dur construit en Afrique et le second à ouvrir au Maroc après celui d’Al-Hoceima (1963).

Après avoir décidé de reporter à plusieurs reprises la réouverture du Club (octobre et décembre 2020, puis avril et juillet 2021) en raison de la crise sanitaire, décision fut prise de le fermer définitivement une saison avant la fin de son contrat de bail qui courait jusqu’à 2022. Dame Covid et ses conséquences ont énormément contribué à une situation.

On sait tous ce que traverse le secteur touristique marocain en particulier et mondial en général notamment après la fermeture des frontières face à la propagation du virus. Mais la pandémie de la Covid-19 n’est pas la seule à être en cause dans cette fermeture. Le village-hôtel du Club Med d’Agadir n’était plus en phase ou ne correspondait plus au nouveau concept depuis qu’il est sous pavillon chinois.

On y prêche une autre gestion, un jargon venu d’ailleurs et éloigné de l’esprit originel du Club créé en 1950, sous, Blitz, Trigano. Tout ne baignera plus donc, pour Agadir qui ô paradoxe se trouve en front d’océan. Fini l’ère des tentes, le tutoiement GM & GO « Gentils Membres, Gentils Organisateurs » et les « colliers-bar ». Aujourd’hui on en est, aux nouveaux bracelets connectés chez l’inventeur des vacances « all inclusive ». Un concept réinventé au début des années 2000 « La France Bouge », sous l’impulsion d’Henri Giscard d’Estaing, qui en a fait un groupe haut de gamme.

L’an dernier, le Club Med a fêté ses 70 ans, il s’est forgé sa notoriété avec la création de villages de vacances de par le monde révolutionnant ainsi, le monde du tourisme après la Seconde Guerre mondiale.

Bref, si cette fermeture constitue une grosse perte pour la destination Agadir, le management du Club Med n’en abandonnera pour autant, le filon Maroc. Du reste et de mèche avec la CDG (Caisse de Gestion et de Crédit) un compagnon de route et propriétaire de quelques clubs, il compte bien installer quelques lits dans des endroits en devenir de la région délaissée, à Taghazout où il se murmure un grandiose projet à l’image de celui d’Essaouira.

Le Club Med y a officialisé, en octobre 2020, le développement d’un nouveau resort premium et l’ouverture qui est prévue pour 2024, a nécessité un investissement d’environ 90 millions d’euros. Il sera doté de 350 chambres. Par ailleurs, il est également prévu de relancer les resorts de Marrakech La Palmeraie et de «Yasmina» à Cabo Negro à Tétouan.

Cela étant, le Club Med et son fidèle accompagnateur marocain Madaëf, branche touristique de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) se sont accordés en octobre dernier à Marrakech, sur le projet de rénovation-extension du Club Med Marrakech La Palmeraie, il mobilisera un investissement de l’ordre de 25 millions d’euros avec un prolongement de son bail jusqu’en 2031. Ce partenariat a pour but de pérenniser le resort existant de Marrakech La Palmeraie et d’en étendre la capacité, tout en renforçant sa dimension « famille ».

Pour ce qui est du programme de rénovation du Club Med Yasmina, à Cabo Negro (ouvert en 1970), 3,5 millions d’euros seront injectés afin de permettre d’accroître l’attractivité du resort et de rallonger sa durée d’ouverture.