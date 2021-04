Urgence sanitaire: La wilaya de RSK rappelle les mesures d'interdiction de rassemblement

Un sit-in de protestation a été annoncé pour ce mardi 27 avril devant le Parlement à 16H30. A cet égard, les autorités locales de la wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra ont rappelé les mesures d’interdiction, précédemment annoncées, de tout attroupement ou rassemblement sur la voie publique.

Des publications ont été relayées sur les réseaux sociaux appelant à l’organisation d’un sit-in, mardi 27 avril 2021 à 16h30 devant le siège du Parlement à Rabat, a souligné la Wilaya qui a soutenu que tout rassemblement sur la voie publique qui représente une violation de l’état d’urgence sanitaire et menace la sécurité des citoyens.

Dans un communiqué redu public, les autorités font noter que dans le cadre des mesures préventives adoptées par le gouvernement pour endiguer la propagation de la pandémie du Covid-19, et tenant compte de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 mai 2021, les autorités locales annoncent l’interdiction de tout attroupement ou rassemblement sur la voie publique qui représente une violation des dispositions de l’état d’urgence sanitaire et menace la sécurité des citoyennes et citoyens.

Rappelant aux personnes qui appellent à ces formes de protestation la nécessité de respecter la décision d’interdiction, en les tenant pleinement responsables de tout ce qui pourrait résulter de toute action contraire, les autorités réaffirment leur souci entier de faire face à toute pratique contraire aux lois et aux règlements en vigueur à ce sujet.