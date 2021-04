Ligue des Champions : Chelsea et Hakim Ziyech pour une place en finale face à la menace Real Madrid

Après le drame Super Ligue, le Real Madrid et Chelsea sont prêts à tourner leur attention vers la Ligue des Champions. Les deux équipes européennes s’affronteront pour une place en finale, dans un premier temps, ce mardi 27 avril.

C’est la première fois que Chelsea et le Real Madrid se croisent en demi-finale de la Ligue des Champions. Les deux cadors, qui ont mené une campagne à haut voltige offriront sans aucun doute un spectacle inoubliable aux supporters.

Chelsea se rendra en Espagne avec ses 24 joueurs dont Hakim Ziyech et un Thomas Tuchel conscient de la difficulté de l’équipe de Zinedine Zidane qui a retrouvé une forme olympique lors de ses derniers matchs.

Cependant, les Blues ne sont pas en reste et disposent d’une équipe bâtie sur la stabilité défensive et les transitions. Mardi, ils chercheront à étouffer le Real Madrid, les privant de possession et d’espace avant de les frapper sur le comptoir.

Tuchel peut se vanter d’avoir l’un des meilleurs milieux de terrain, composé du Marocain Hakim Ziyech, de Timo Werner, Mason Mount ou encore Kai Harvetz.

Le géant anglais a réussi à s’imposer en quarts de finale face au FC Porto après avoir surpassé l’Atletico Madrid (3-0 au total) en huitièmes de finale, grâce notamment à un but du Lion de l’Atlas.

Citant leurs victoires en Europe et les demi-finales de la FA Cup, Tuchel espère qu’ils remporteront un avantage à Madrid mardi où ils chercheront à jouer à un « football aventureux« . Tuchel a également le sens de la Ligue des champions pour guider Chelsea à travers cette rencontre délicate, ayant conduit le PSG à la finale la saison dernière.

Pour sa part, le Real Madrid cherchera à soulever son 14e trophée en Ligue des Champions après avoir laissé filer sa chance au détriment du Bayern Munich l’année dernière et de Liverpool l’année d’avant.

Mais cette fois-ci, les Merengues semblent transpirer la forme physique. Les hommes de Zinedine Zidane ont rarement produit un jeu étincelant, ils ont trouvé quelques précieuses alternatives de but à Karim Benzema, et une liste interminable de blessures a encore entravé leurs efforts pour offrir un football fluide.

En effet, Ferland Mendy a été exclu et il est peu probable que Lucas Vazquez , Sergio Ramos et Federico Valverde soient disponibles, qui ont tous raté leur match nul 0-0 avec le Real Betis samedi.

Toni Kroos a également manqué ce match, mais sera en forme pour mardi, ils ont également Hazard de retour après son lent début de vie en Espagne en raison d’une blessure.

Pour le Real Madrid, tout tourne autour de Benzema et de sa finition impitoyable. L’attaquant français a marqué 12 buts en 13 matchs toutes compétitions confondues et a marqué plus d’un tiers des buts du Real cette saison.